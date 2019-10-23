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Лучшая забота о здоровье с детства в фитнес-клубах С.С.С.Р. Отзывы
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Бизнес — 23 Октября 2019, 06:45
В наше время жители мегаполисов все больше и больше подвергаются неблагоприятному влиянию окружающей среды и загрязнением экологии. Мы дышим загазованным воздухом, много времени проводим на работе, мало отдыхаем. И в этой суете часто забываем позаботиться о своем организме. А ведь если страдает здоровье, это отражается и на всех остальных сферах нашей жизни.
Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р., согласно отзывам клиентов, одна из самых известных и популярных в Москве и Подмосковье, а также в городе Самара.
Сеть Спортивных Сооружений России принимала активное участие в зарождении и развитии фитнеса в нашей стране, поэтому заняла лидирующии позиции в индустрии.
Физическая культура является одной из главных составляющих здоровой личности. Она способствует укреплению не только физического здоровья, но и здоровья духовного, так как формирует особый образ жизни, мышления, поведения.
Клубы С.С.С.Р. культивируют ценность сохранения физической и душевной формы как отдельного человека, так и всей семьи. Здесь работают лучшие специалисты для того, чтобы помогать людям разных возрастов, с разным уровнем спортивной подготовки становиться сильнее, здоровее и успешнее.
Отзывы о фитнес-клубах С.С.С.Р. говорят о том, как много довольных клиентов посещают данную сеть. Ведь здесь открыты двери для всех: от малышей до людей старшего поколения.
Самые маленькие члены клубов посещают такие занятия, как «Клуб УМНЯША» для деток с 1,2 до 3-х лет. Они занимаются вместе с родителями под руководством грамотного педагога и в формате увлекательной игры обучаются полезным навыкам.
Также работает группа кратковременного пребывания для малышей от 1,5 до 4-х лет «Фитнес-ясли». Здесь ребята учатся общаться, играть, рисовать и лепить.
Занятия по гимнастике развивают детей от 3-х до 6-ти лет: улучшают осанку, гибкость, ловкость, выносливость, прокладывают им путь в спортивное будущее.
Художественная гимнастика для ребят от 5-ти до 10-ти лет, кроме обучения ловкому и грациозному владению своим телом, воспитывает такие качества, как терпение, целеустремленность, силу воли.
Школа плавания в фитнес-клубах С.С.С.Р. принимает в свои ряды детей, любящих занятия в воде. Ребята плавают разными стилями, укрепляя сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма. А на спортивно-развлекательных занятиях «Акулы» проходят веселые эстафеты, игры. Также дети обучаются основам спортивных стилей плавания.
Отзывы о фитнес-клубах С.С.С.Р. подтверждают то, что ни взрослым, ни маленьким посетителям здесь никогда не будет скучно.
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