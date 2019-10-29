29
октября 2019
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Как сделать так, чтобы email-рассылка работала на продажи

Как сделать так, чтобы email-рассылка работала на продажи

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 29 Октября 2019, 06:55

Общие правила составления писем для рассылки и собственно их отправки адресатам известны всем: нужно отправлять только тем и только то, что может быть интересно. Но, как и у любого другого направления, у имейл-маркетинга есть свои хитрости и лайфхаки, о которых стоит поговорить.

Использовать повод - значит повысить продажи

Что это может быть за повод? В целом это даже не зависит от того, что именно продает та или иная торговая точка, которой посчастливилось базироваться в интернет-пространстве - перечень триггеров, на которые можно зацепить потенциального клиента, всегда приблизительно одинаковый.


Ценность событийной рассылки для клиента будет высокой, если в качестве повода используются разнообразные общие праздники (и это не только новый год и 8 марта), а также спортивные мероприятия, за которыми следят все, такие как Олимпиада, чемпионат по футболу и им подобные. Также неплохо приурочить интересное предложение к выходу на экраны ожидаемого фильма, ночь музеев в конкретном городе, необычной художественной выставке. Использовать сервис email-маркетинга, который находится по адресу mail365.ru можно и тогда, когда произошли какие-то изменения в политике государства вообще или важные для конкретной социальной группы в частности. Все это - действенные триггеры, которые легко могут побудить к покупке, особенно в сочетании с приятной скидкой.

Кстати, о скидках - как работает политика активного поощрения

Человеку всегда приятно, когда его признают в чем-то особенным. Так что нелишним будет поведать подписчику о каких-то его важных достижениях. Например, если кто-то стал самым активным участником группы в социальной сети или самым серьезным покупателем месяца, его определенно стоит поощрить. Обязательны не только скидка, подарок, что-то льготное и приятное, но и искренняя благодарность. Слова очень важны!

Дополнительно можно попросить выполнить какое-то простое действие вроде рекомендации сервиса определенному количеству людей, за что пользователь может получить небольшой поощрительный презент. Узнать о нем ему поможет email-рассылка с сайта mail365.ru/kb/.

Наконец, стоит использовать историю покупок пользователя, чтобы предложить ему что-то полезное, исходя из его обычных предпочтений. Каждый человек хотел бы получить корректный и деликатный совет в виде, например, перечня рекомендованных товаров.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +5 +7
вечером +2 +4 ночью -1 +1
Котировки
USD ЦБ РФ 63,8700 -0.1266
EUR ЦБ РФ 70,8382 -0.2812

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.