Как сделать так, чтобы email-рассылка работала на продажи

Общие правила составления писем для рассылки и собственно их отправки адресатам известны всем: нужно отправлять только тем и только то, что может быть интересно. Но, как и у любого другого направления, у имейл-маркетинга есть свои хитрости и лайфхаки, о которых стоит поговорить.

Использовать повод - значит повысить продажи

Что это может быть за повод? В целом это даже не зависит от того, что именно продает та или иная торговая точка, которой посчастливилось базироваться в интернет-пространстве - перечень триггеров, на которые можно зацепить потенциального клиента, всегда приблизительно одинаковый.





Ценность событийной рассылки для клиента будет высокой, если в качестве повода используются разнообразные общие праздники (и это не только новый год и 8 марта), а также спортивные мероприятия, за которыми следят все, такие как Олимпиада, чемпионат по футболу и им подобные. Также неплохо приурочить интересное предложение к выходу на экраны ожидаемого фильма, ночь музеев в конкретном городе, необычной художественной выставке. Использовать сервис email-маркетинга, который находится по адресу mail365.ru можно и тогда, когда произошли какие-то изменения в политике государства вообще или важные для конкретной социальной группы в частности. Все это - действенные триггеры, которые легко могут побудить к покупке, особенно в сочетании с приятной скидкой.

Кстати, о скидках - как работает политика активного поощрения

Человеку всегда приятно, когда его признают в чем-то особенным. Так что нелишним будет поведать подписчику о каких-то его важных достижениях. Например, если кто-то стал самым активным участником группы в социальной сети или самым серьезным покупателем месяца, его определенно стоит поощрить. Обязательны не только скидка, подарок, что-то льготное и приятное, но и искренняя благодарность. Слова очень важны!

Дополнительно можно попросить выполнить какое-то простое действие вроде рекомендации сервиса определенному количеству людей, за что пользователь может получить небольшой поощрительный презент. Узнать о нем ему поможет email-рассылка с сайта mail365.ru/kb/.

Наконец, стоит использовать историю покупок пользователя, чтобы предложить ему что-то полезное, исходя из его обычных предпочтений. Каждый человек хотел бы получить корректный и деликатный совет в виде, например, перечня рекомендованных товаров.