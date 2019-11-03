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Натуральные камни для ландшафтного дизайна

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Бизнес — 3 Ноября 2019, 12:16

Ландшафтный дизайн на сегодняшний день пользуется особой популярностью при оформлении приусадебных участков. Благодаря натуральным материалам, создается природное гармоничное пространство. Натуральный камень – незаменимый и идеальный помощник ландшафтного дизайнера. С его помощью можно грамотно связать все составляющие, расставить на территории логические акценты и придать законченность композиции в дизайне. Натуральный камень обладает отличительной и уникальной особенностью – сочетаемость с любым материалом. Его можно использовать как для водных объектов, так и для создания настоящего шедевра в цветочной композиции.


заказать ландшафтный дизайн на участке

Ключевые преимущества:

  • долговечность;
  • привлекательный вид;
  • возможность использования в различных климатических условиях.

За приобретением природных камней можно обратиться в Интернет, там же вы сможете заказать и услуги дизайнера. Самые простые способы приобретения – покупка в специализированных магазинах или в садовых центрах, которые зачастую организуются компаниями, оказывающими услуги в области дизайна приусадебных участков. Одной из таких компаний в Москве и Московской области является AG Garden Design

Выбор камней

Природа одарила нас множеством видов камней, которые можно использовать для ярких воплощений дизайнерских идей, они отличаются по размеру, цвету, структуре. Выбор в пользу того или иного вида камня зависит исключительно от финансовых возможностей и желания создать определенную композицию. Тем не менее, есть общие правила, которых придерживается большинство ландшафтных дизайнеров.

Для того чтобы создать элементы для ограждений, в ход могут пойти любые виды камней.

  • Самыми прочными считаются гранит, базальт и кварц. Обычно ограждения не подвергаются нагрузке, следовательно, можно использовать песчаники и известняки, которые эстетически красивы. Не забывайте, что под воздействием влаги они могут со временем разрушаться.
  • В ландшафтном дизайне в декорировании цоколей используют гальку или те камни, которые имеют удобную плоскую форму. Лучшими вариантами станут базальт, песчаник или гранит – твердые породы, не поглощающие влагу.
  • Для изготовления садовой мебели и для облицовки наружных стен зданий применяются сиенит, песчаник, известняк, гранит, мрамор – виды камней, легко подвергающиеся обработке.
  • Если ваша цель – мощение дорожек во дворе или садовом участке, то лучше использовать камни, обладающие особыми характеристиками нестираемости, прочности и долговечности.
  • Для того чтобы реализовать единичные уникальные композиции наподобие рокариев или альпийских горок, используются глыбы, колотые камни, валуны из различных видов камней разных размеров. Неплохо в дизайне могут сочетаться известняки, гранит, сланцы.
  • Если вы надумали оформлять водоемы, то постарайтесь избежать в дизайне известняков: из них вымывается кальций, который в результате накаливается в почве, тем самым ухудшая ее свойства. Помимо этого, они негативно сказываются на составе воды, что вряд ли сможет способствовать разведению живности в водоеме. Оптимальными вариантами являются бутовый камень, галька, валуны.

Создание ландшафтного дизайна: оригинальные идеи

С каждым днем ландшафтный дизайн поражает оригинальными идеями исполнений. Одна из таких идей заключается в создании каменного ручья в саду. Многие согласятся, что очень хотелось бы при планировке сада оборудовать какой-нибудь декоративный водоем, но для этих целей не всегда есть возможность, помимо этого, он требует специального ухода. В данном случае каменный ручей, четко имитирующий высохшее русло, может стать завершающей ноткой в создаваемой композиции садового участка. Такой дизайнерский элемент имеет свою символику; если верить японским поверьям, он принесет семье гармонию и семейное благополучие. Деревянный мостик, заметим, будет уместным и удачным в плане дополнения к дизайну.

Оригинальная и в тоже время экзотическая идея заключается в создании уголка сада, колоритно имитирующего заброшенное место. Скажем так: такой сад, главной особенностью которого является хаотичностью и неухоженность, представляет собой дорогое удовольствие. Множество декоративных растений, заросли выглядят очень эффектно и изящно. Для реализации идеи нужно много времени и усилий. Можно реализовать экосистему, развести насекомых, птиц, даже домашние животные сгодятся, а вы всегда можете сюда придти и отдохнуть, расслабиться.

Натуральный камень имеет «золотые» свойства, которые могут выгодно со всех сторон подчеркнуть красоту пейзажа природы. Между прочим, это долговечный и практичный элемент природного материала. К тому же, вне зависимости от используемого камня, он не теряет форму и не трескается. И самое главное то, что натуральный камень может вызвать положительные эмоции, особенно в сочетании с зеленью сада.



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