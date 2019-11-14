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Бизнес — 14 Ноября 2019, 20:55

Клиентура, обратившаяся в ИНКОМ-Недвижимость за приобретением или же продажей жилой недвижимости, получает ряд преимуществ. Профессионалы этой риэлторской компании помогут в выборе квартир, подходящих по конкретные параметры. Выполняется подобный поиск максимально оперативно. Кроме этого клиенты могут рассчитывать на полную безопасность сделок, оформляемых через ИНКОМ-Недвижимость. Здесь вам не придется переплачивать. Риэлторская компания занимается продажей вторичного жилья уже более двадцати восьми лет. 

Найти вториные квартиры на сайте ИНКОМ-Недвижимость особенно легко. Риелторская компания пользуется не только собственной базой квартир, но еще всеми платными или же бесплатными базами столицы, а также ближнего Подмосковья. Каждая квартира или отдельная комната, приобретаемая через эту компанию, проходит тщательную юридическую проверку. Поэтому так называемых темных пятен вы здесь не найдете. Благодаря такой проверке покупатель получает юридически чистый объект, полностью соответствующий требованиям действующего законодательства. 

На веб-сайте компании представлен огромнейший диапазон недорогих квартир или же комнат. В базу внесено несколько тысяч предложений по продаже эксклюзивных объектов. Кроме этого она регулярно обновляется. Сегодня риэлтор считается одной из ведущих компаний страны. Персонал ИНКОМ-Недвижимость насчитывает несколько тысяч специалистов. Кроме этого она является крупнейшим инвестиционно-девелоперским холдингом полного цикла. Кроме риэлторских сервисов, компания занимается созданием малоэтажных жилых корпусов в Красноярски и ближайшем Подмосковье. 

Рейтинговые списки, созданные Финанс и Форбс, подтверждают лидерство ИНКОМ-Недвижимость на отечественном рынке. Компания регулярно получает общественные и профессиональные награды. На отечественном риелторском рынке доля услуг компании превышает 32 процента. А показатель операций с загородным недвижимым имуществом риэлтора достигает 75 процентов. Также впечатляет 50-процентный показатель на арендном рынке жилья. Кроме этого ИНКОМ-Недвижимости удалось создать широчайшую филиальную сеть. Сегодня она объединяет свыше 40 представительств в столице и различных регионах. Команда риелторской компании объединяет несколько тысяч профессионалов, предоставляющих высококачественные услуги каждому покупателю или же продавцу жилой недвижимости.

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