Рост цен в новостройках премиум-класса на 7,5% в 3 квартале 2019 года

Проведя детальный анализ показателей рынка первичной недвижимости столицы, профессионалы из агентства «Est-a-Tet» предоставили порталу «НовостройСити» - https://novostroycity.ru/ - данные о росте цен дорогое жилье.

Так, в течение 3 квартала 2019 г. цены в новых комплексах класса «премиум» возросли почти на 8% и ставили в среднем 488 000 руб./кв.м.

Недвижимость класса «элит» - https://novostroycity.ru/kvartiry-v-novostroykah/elitnyj-klass-moskva - подорожала на 4%; стоимость поднялась до 934 000 руб./кв.м.

Годовое увеличение стоимости 1 квадратного метра в «премиуме» зафиксировано на уровне чуть менее 17 %, а в «элите» – почти 11%.

Что касается премиум-класса, то максимальное увеличение цен отмечено в Дорогомилово ЗАО Москвы. Усредненный «квадрат» здесь стоит порядка 794 000 рублей. Связано это, в первую очередь, с ростом объема предложения и повышением стоимости жилья в ЖК «Поклонная, 9» от застройщика «Wainbridge». 32-этажная башня с апартаментами и апарт-отелем, занимающим 5 нижних этажей, выполнена в стиле нью-йоркских высоток. Среди 521 апартамента представлены, как однокомнатные лоты, так и многокомнатные семейные лоты, а так же пентхаусы. Комплекс строится с 900 м от ТТК, рядом с Парком Победы, в 7 минутах ходьбы от метро Парк Победы.

Вторым по росту цен стал Тверской район ЦАО столицы. Здесь 1кв.м вырос до 589 000 руб. Третьим, со средневзвешенными 574 000 руб./кв.м, оказался Таганский район. А наиболее доступный средний «квадрат» выявлен в Очаково-Матвеевском – 405 000 руб.

В элит-классе максимальная динамика возрастания стоимости отмечена в Пресненском р-не: средневзвешенная стоимость «квадрата» здесь достигла 1 500 000 руб. Немного доступнее элитные «квадраты» района Арбат – 1 300 000 руб./кв.м. В тройке наиболее дорогих столичных районов с элитными новостройками разместился район Якиманка (1 100 000 руб./кв.м). Наиболее демократичной оказалась средняя стоимость элитных квадратных метров Раменках – 707 000 руб./кв.м.

Кроме того, специалисты определили средневзвешенный «квадрат» в столичных новостройках по стадиям строительства:

- В премиум-классе наиболее доступными оказались «квадраты» в уже сданных ЖК. В таких комплексах средняя стоимость равна 394 000 руб./кв.м. В проектах, находящихся на этапе возведения последних этажей стоимость среднего «квадрата» составила порядка 600 000 руб.

- В элитных новых домах стоимость «квадрата» более зависима от этапа реализации. В строениях «на котловане» (либо возведение только начато) средневзвешенная стоимость составляет 717 000 руб./кв.м. В ЖК, подведенных под сдачу в эксплуатацию, цена «квадрата» подтянулась до уровня 1 022 000 рублей.

Исследования в отношении структуры спроса на жилье дорогого класса показали, что чуть больше 66% всех реализованных лотов приходятся на районы ЦАО. Доля западных районов, разместившихся на втором месте, почти вдвое меньше – 32,7%.

Наиболее востребованными оказались жилые пространства с двумя комнатами (37,7% от общего количества проданного жилья). Вторыми по популярности стали 4-комнатные жилые пространства (28,3%). Доля «трешек» при этом составила 23%, а «однушек» – 11%.

При этом 35,7% проданной жилой недвижимости имеет площадь 100-150 кв.м, 30% – 50-99,9 кв.м, а 21% – свыше 150 кв.м.

Большая часть жилплощадей дорогого сегмента, а именно 84,3%, была реализована по 100%-й оплате, либо в рассрочку. Доля покупок в ипотеку составила 15,7%.