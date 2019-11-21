Новая технология отслеживания ситуации на дороге помогает при грузоперевозках из Китая в Россию

Существует множество способов осуществлять логистические услуги. Доставка грузов из Китая в Россию автострадой – один из самых популярных. Но при этом следует учитывать опасности, что могут повстречаться на дороге. В частности, аварии, которые частое явление на отечественных дорогах и не только. Правда, следует учитывать, что современные технологии позволяют просчитывать риски и избегать травмоопасных ситуаций. Таким образом шансы на то, что груз в целости и сохранности доберется к пункту назначения значительно возрастают.

Одной из последних разработок стала работа компании Here Technologies. Специалисты разработали специальный датчик. Если его установить на любом электронном устройстве в комплектации которого есть видеокамера, он будет сигнализировать о возникновении ситуаций, что опасны в процессе передвижения на дороге. Подобное оборудование значительно упростит жизнь водителям, транспорт которых не оборудован дополнительными датчиками контроля. Появится возможность гораздо эффективнее контролировать безопасность дорожного движения.

Компания Here Technologies является признанным поставщиком услуг, связанных с картографией и навигацией. Но не все имеют желание или возможность покупать профессиональное оборудование, которое стоит немалых денег. Гораздо проще и удобнее превратить обычную встроенную видеокамеру в инструмент, способный зафиксировать проблемные ситуации на дороге и предотвратить аварии, заставляя водителя быть осторожнее.

Новинка получила название Here Live Sense SDK. Пока программа только проходит испытания, но как утверждают разработчики, когда эти испытания закончатся, пользователи получат устройство, которое подойдет практически для любого электронного гаджета. Главное, чтобы на этом устройстве была фронтальная камера. К примеру, разработка отлично подойдет для смартфонов или видеорегистраторов. В итоге привычное оборудование превращается в «умные» датчики, которые постоянно фиксируют обстановку на дороге и сообщают если возникнет опасная ситуация.

Подобный подход позволяет обеспечить использование дополнительных возможностей отслеживания дорожной ситуации для водителей транспорта без специальных систем безопасности. Искусственный интеллект заметно повышает шансы на то, что посылки из Китая которые доставляются на автомобильном транспорте, прибудут к покупателю в оговоренные сроки и в полной сохранности.

Но вне зависимости от выбранного способа перевозки груза, компания https://yiwustartgroup.ru/ всегда обеспечивает его полную сохранность. Но при этом компания всегда следит за новинками, которые позволяют сделать перевозку ещё более безопасной. Так, новая программа проводит сканирование всех окружающих автомобилей, обнаруживает пешеходов и велосипедистов. Также учитываются обозначенные на дороге ограничители скорости, участки на которых проводится ремонт и другие особенности дорожного полотна. В комплексе это обеспечит максимально комфортное ощущение.