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Бизнес — 27 Ноября 2019, 20:09
Сравнительно молодой бренд DG Home входит в группу компаний Домофф, который уже более тринадцати лет занимается созданием эксклюзивных интерьеров. Благодаря многолетнему опыту сотрудничества с мировыми брендами вдохновили команду бренда на создание высококачественных, стильных и уютных предметов интерьера. Семь лет тому назад бренд запустил собственное производство мебельных изделий и света. Особое внимание уделяется стилю и качеству таких изделий. Поэтому здесь производятся уникальная утварь, пользующаяся сейчас особым спросом как на отечественном, также и на зарубежных рынках. Также компания занимается поставками товаров импортного производства.
В онлайн-каталоге DG Home можно найти стулья разных марок. Здесь представлены оригинальные изделий брендовых производителей, имена которых широко известны по всему миру. Поэтому в онлайн-магазине вы сможете заказать первоклассную мебель, пользующуюся огромным спросом. Также здесь можно найти уникальные предметы декора. Стулья, представленные в каталожном списке интернет-магазина собраны из различных материалов с использованием оригинальных дизайнерских методов. Поэтому хозяев, которые неравнодушны к внутреннему убранству своих жилищ здесь ждет разнообразный ассортимент, среди которого они обязательно подберут подходящие стулья.
Также DG Home предлагает желающим купить барные стулья дизайнерского исполнения. Такие изделия непременно станут украшением для любого бара и будут привлекать посетителя. От барных стульев в подобных заведениях зависит очень многое. Поэтому к их выбору следует относиться с особой осторожностью. Такие стулья должны быть удобными, долговечными и выдерживать постоянные нагрузки. Каталог DG Home поможет владельцам баров выбрать подходящие стулья в нужной им ценовой категории и заказать дистанционно с доставкой. Для данной категории товаров на веб-сайте компании создан тематический раздел. Именно там найдут заинтересованные пользователи всевозможные варианты барных стульев.
Профессиональная команда интернет-магазина состоит из опытных дизайнеров интерьера, архитекторов и представителей других профессий, которые прекрасно разбираются в мельчайших нюансах мебельного дела. Сегодня в каталожном списке DG Home представлено более 54 тыс. товарных позиций. Бренд имеет собственное складское хозяйство, площадь которого достигает 5000 квадратов. Несмотря на небольшой срок существования интернет-магазин успел обслужить более 90 тыс. заказчиков. Здесь всегда руководствуются нуждами и потребностями клиентуры. Поэтому любой потенциальный покупатель может рассчитывать на максимальное внимание, выгодное сотрудничество и высококачественный сервис. Цены на перечисленные мебельные изделия в интернет-магазине DG Home самые доступные.
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