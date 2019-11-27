Сравнительно молодой бренд DG Home входит в группу компаний Домофф, который уже более тринадцати лет занимается созданием эксклюзивных интерьеров. Благодаря многолетнему опыту сотрудничества с мировыми брендами вдохновили команду бренда на создание высококачественных, стильных и уютных предметов интерьера. Семь лет тому назад бренд запустил собственное производство мебельных изделий и света. Особое внимание уделяется стилю и качеству таких изделий. Поэтому здесь производятся уникальная утварь, пользующаяся сейчас особым спросом как на отечественном, также и на зарубежных рынках. Также компания занимается поставками товаров импортного производства.

В онлайн-каталоге DG Home можно найти

разных марок. Здесь представлены оригинальные изделий брендовых производителей, имена которых широко известны по всему миру. Поэтому в онлайн-магазине вы сможете заказать первоклассную мебель, пользующуюся огромным спросом. Также здесь можно найти уникальные предметы декора. Стулья, представленные в каталожном списке интернет-магазина собраны из различных материалов с использованием оригинальных дизайнерских методов. Поэтому хозяев, которые неравнодушны к внутреннему убранству своих жилищ здесь ждет разнообразный ассортимент, среди которого они обязательно подберут подходящие стулья.

Также DG Home предлагает желающим

дизайнерского исполнения. Такие изделия непременно станут украшением для любого бара и будут привлекать посетителя. От барных стульев в подобных заведениях зависит очень многое. Поэтому к их выбору следует относиться с особой осторожностью. Такие стулья должны быть удобными, долговечными и выдерживать постоянные нагрузки. Каталог DG Home поможет владельцам баров выбрать подходящие стулья в нужной им ценовой категории и заказать дистанционно с доставкой. Для данной категории товаров на веб-сайте компании создан тематический раздел. Именно там найдут заинтересованные пользователи всевозможные варианты барных стульев.

Профессиональная команда интернет-магазина состоит из опытных дизайнеров интерьера, архитекторов и представителей других профессий, которые прекрасно разбираются в мельчайших нюансах мебельного дела. Сегодня в каталожном списке DG Home представлено более 54 тыс. товарных позиций. Бренд имеет собственное складское хозяйство, площадь которого достигает 5000 квадратов. Несмотря на небольшой срок существования интернет-магазин успел обслужить более 90 тыс. заказчиков. Здесь всегда руководствуются нуждами и потребностями клиентуры. Поэтому любой потенциальный покупатель может рассчитывать на максимальное внимание, выгодное сотрудничество и высококачественный сервис. Цены на перечисленные мебельные изделия в интернет-магазине DG Home самые доступные.

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