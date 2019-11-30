Где можно заказать изготовление листогибочного станка

Во всех сферах человеческой деятельности на сегодняшний день используются металлические конструкции. Обусловленные кристаллической решеткой физические свойства различных металлов позволяют производить различную обработку сырья. Фрезерование, вытягивание, чеканка, гравирование, литье в формы — все это активно используется в сфере металлургии. Одним из недооцененных, но востребованных методов металлообработки является гибка листов проката или проволоки. Между тем, изготовление гибочного станка — очень ответственный этап производства. Ведь малейшее отхождение от схемы или ошибка в проектировании может привести к несостоятельности оборудования или быстрому его износу. Если вы решили оборудовать свое предприятие листогибом от производителя, стоит выбрать проверенного поставщика с безупречной репутацией на отечественном рынке. Производственно-коммерческая фирма СТРОЙИНВЕСТ долгие годы ведет практическую деятельность в сфере проектирования, производства и реализации различных металлообрабатывающих станков. В том числе, мы можем изготовить гибочный станок высочайшего качества по индивидуальному чертежу. На нашем сайте вы сможете ознакомиться с деталями и особенностями предоставляемых услуг, а также оформить заявку на создание уникального листогиба онлайн.

Кто мы такие?

Компания СТРОЙИНВЕСТ — один из крупнейших на отечественном рынке производителей гибочного оборудования. Мы проектируем и производим листогибы самых разных типов, прессовые ножницы, гильотинные ножи, вальцы для прокатки металла и другое оборудование. Производство гибочных станков развито во всем мире, но заказ оборудования из-за границы далеко не всегда выгоден. Особенно, в современных реалиях, когда транспортировка установки может обойтись дороже, чем стоимость самого агрегата. Отечественный производитель предлагает продукт не хуже — главное найти проверенного поставщика. СТРОЙИНВЕСТ как раз таким является. Вот лишь часть преимуществ нашей компании:

Предоставление широчайшего спектра услуг — в том числе, услуги обслуживания и ремонта оборудования;

Высочайшее качество установок всех типов и долгий срок их служения;

Лояльное отношение к каждому уважаемому клиенту, помощь в решении любых вопросов;

Учет всех пожеланий и требований клиента к готовому продукту;

Контроль качества производимого оборудования на всех этапах;

Возможность оформить заявку онлайн, не выходя из дома;

Бесплатные консультации по любым вопросам касаемо нашей продукции;

Использование в производстве самого качественного сырья от проверенных поставщиков;

Доступные цены и адекватная ценовая политика в целом;

Оперативная транспортировка оборудования прямиком на объект, монтаж и установка на месте;

Настройка автоматических систем и оборудования, обучение персонала работе с листогибами;

Предоставление гарантии на длительный срок;

Оперативные сроки изготовления заказанного оборудования.

Если вы решили обновить материально-техническую базу вашего производства или только начинаете бизнес в сфере металлообработки, спешите обратиться к нам. Мы ведем профессиональную деятельность в Москве и в Санкт-Петербурге, но занимаемся транспортировкой оборудования по всей России. Качественные листогибы по доступной цене, которые ничем не уступают западным аналогам — это реальность. Мы абсолютно уверены в безупречности техники из каталога. Убедитесь в этом и вы, заказав у нас профессиональную технику для металлообработки. А если возникнут дополнительные вопросы, воспользуйтесь услугой бесплатной консультации по контактному номеру.