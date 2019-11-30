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Где можно заказать изготовление листогибочного станка
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Бизнес — 30 Ноября 2019, 10:17
Во всех сферах человеческой деятельности на сегодняшний день используются металлические конструкции. Обусловленные кристаллической решеткой физические свойства различных металлов позволяют производить различную обработку сырья. Фрезерование, вытягивание, чеканка, гравирование, литье в формы — все это активно используется в сфере металлургии. Одним из недооцененных, но востребованных методов металлообработки является гибка листов проката или проволоки. Между тем, изготовление гибочного станка — очень ответственный этап производства. Ведь малейшее отхождение от схемы или ошибка в проектировании может привести к несостоятельности оборудования или быстрому его износу. Если вы решили оборудовать свое предприятие листогибом от производителя, стоит выбрать проверенного поставщика с безупречной репутацией на отечественном рынке. Производственно-коммерческая фирма СТРОЙИНВЕСТ долгие годы ведет практическую деятельность в сфере проектирования, производства и реализации различных металлообрабатывающих станков. В том числе, мы можем изготовить гибочный станок высочайшего качества по индивидуальному чертежу. На нашем сайте вы сможете ознакомиться с деталями и особенностями предоставляемых услуг, а также оформить заявку на создание уникального листогиба онлайн.
Кто мы такие?
Компания СТРОЙИНВЕСТ — один из крупнейших на отечественном рынке производителей гибочного оборудования. Мы проектируем и производим листогибы самых разных типов, прессовые ножницы, гильотинные ножи, вальцы для прокатки металла и другое оборудование. Производство гибочных станков развито во всем мире, но заказ оборудования из-за границы далеко не всегда выгоден. Особенно, в современных реалиях, когда транспортировка установки может обойтись дороже, чем стоимость самого агрегата. Отечественный производитель предлагает продукт не хуже — главное найти проверенного поставщика. СТРОЙИНВЕСТ как раз таким является. Вот лишь часть преимуществ нашей компании:
Если вы решили обновить материально-техническую базу вашего производства или только начинаете бизнес в сфере металлообработки, спешите обратиться к нам. Мы ведем профессиональную деятельность в Москве и в Санкт-Петербурге, но занимаемся транспортировкой оборудования по всей России. Качественные листогибы по доступной цене, которые ничем не уступают западным аналогам — это реальность. Мы абсолютно уверены в безупречности техники из каталога. Убедитесь в этом и вы, заказав у нас профессиональную технику для металлообработки. А если возникнут дополнительные вопросы, воспользуйтесь услугой бесплатной консультации по контактному номеру.
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