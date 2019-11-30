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Где можно заказать изготовление листогибочного станка

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Бизнес — 30 Ноября 2019, 10:17

Во всех сферах человеческой деятельности на сегодняшний день используются металлические конструкции. Обусловленные кристаллической решеткой физические свойства различных металлов позволяют производить различную обработку сырья. Фрезерование, вытягивание, чеканка, гравирование, литье в формы — все это активно используется в сфере металлургии. Одним из недооцененных, но востребованных методов металлообработки является гибка листов проката или проволоки. Между тем, изготовление гибочного станка — очень ответственный этап производства. Ведь малейшее отхождение от схемы или ошибка в проектировании может привести к несостоятельности оборудования или быстрому его износу. Если вы решили оборудовать свое предприятие листогибом от производителя, стоит выбрать проверенного поставщика с безупречной репутацией на отечественном рынке. Производственно-коммерческая фирма СТРОЙИНВЕСТ долгие годы ведет практическую деятельность в сфере проектирования, производства и реализации различных металлообрабатывающих станков. В том числе, мы можем изготовить гибочный станок высочайшего качества по индивидуальному чертежу. На нашем сайте вы сможете ознакомиться с деталями и особенностями предоставляемых услуг, а также оформить заявку на создание уникального листогиба онлайн.

Кто мы такие?

Компания СТРОЙИНВЕСТ — один из крупнейших на отечественном рынке производителей гибочного оборудования. Мы проектируем и производим листогибы самых разных типов, прессовые ножницы, гильотинные ножи, вальцы для прокатки металла и другое оборудование. Производство гибочных станков развито во всем мире, но заказ оборудования из-за границы далеко не всегда выгоден. Особенно, в современных реалиях, когда транспортировка установки может обойтись дороже, чем стоимость самого агрегата. Отечественный производитель предлагает продукт не хуже — главное найти проверенного поставщика. СТРОЙИНВЕСТ как раз таким является. Вот лишь часть преимуществ нашей компании:

  • Предоставление широчайшего спектра услуг — в том числе, услуги обслуживания и ремонта оборудования;
  • Высочайшее качество установок всех типов и долгий срок их служения;
  • Лояльное отношение к каждому уважаемому клиенту, помощь в решении любых вопросов;
  • Учет всех пожеланий и требований клиента к готовому продукту;
  • Контроль качества производимого оборудования на всех этапах;
  • Возможность оформить заявку онлайн, не выходя из дома;
  • Бесплатные консультации по любым вопросам касаемо нашей продукции;
  • Использование в производстве самого качественного сырья от проверенных поставщиков;
  • Доступные цены и адекватная ценовая политика в целом;
  • Оперативная транспортировка оборудования прямиком на объект, монтаж и установка на месте;
  • Настройка автоматических систем и оборудования, обучение персонала работе с листогибами;
  • Предоставление гарантии на длительный срок;
  • Оперативные сроки изготовления заказанного оборудования.

Если вы решили обновить материально-техническую базу вашего производства или только начинаете бизнес в сфере металлообработки, спешите обратиться к нам. Мы ведем профессиональную деятельность в Москве и в Санкт-Петербурге, но занимаемся транспортировкой оборудования по всей России. Качественные листогибы по доступной цене, которые ничем не уступают западным аналогам — это реальность. Мы абсолютно уверены в безупречности техники из каталога. Убедитесь в этом и вы, заказав у нас профессиональную технику для металлообработки. А если возникнут дополнительные вопросы, воспользуйтесь услугой бесплатной консультации по контактному номеру.



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