Инструкция по созданию франшизы с нуля





Многие компании становятся популярными именно благодаря франчайзингу. Яркий пример – ресторан быстрого питания «Макдональдс». По всему миру открыто свыше 35 тыс. точек, организованных по франшизе. Роялти и паушальные взносы приносят владельцам приличный доход – компания входит в топ самых богатых брендов мира. Последовать примеру может любой владелец успешного бизнеса. Создать франшизу возможно самостоятельно, в статье мы расскажем, как это сделать.

Пошаговый план

Есть пошаговое руководство, которое позволит создать франшизу. Состоит оно из 3-х пунктов:

Составьте торговое предложение. Сюда входят услуги и помощь, которую вы можете оказать франчайзи, бизнес-план, сроки окупаемости, размер стартовых инвестиций, паушального взноса и роялти. Для этого сначала изучите предложения конкурентов, сделать это можно на портале ShopAndMall.ru https://shopandmall.ru/, там же можно в последующем продать франшизу. Разработайте стандарты и регламенты. Они необходимы для поддержания репутации и контроля за работой франчайзи. Это бренд-бук, концепция фирмы, должностные инструкции, скрипты продаж, дизайн помещения, униформа работников. В общем, всё то, что формирует имидж и узнаваемость бренда. Подготовьте юридические документы. Необходимо заранее составить договор коммерческой концессии (франчайзинга), именно он регулирует отношения между франчайзером и франчайзи. Могут потребоваться и другие договора: о неразглашении коммерческой тайны или о поставке товара. Сложно самому просчитать все риски, поэтому для составления договора лучше обратиться к юристам.

Для работы может потребоваться и некоторая разрешительная документация, например, от Роспотребнадзора, пожарной охраны, в зависимости от специфики деятельности. К каждому этапу нужно подойти ответственно и выделить достаточно времени, от этого будет зависеть успех бизнеса. Но есть ещё несколько рекомендаций.

Важные советы

Перед тем как создать франшизу, проанализируйте сильные и слабые стороны своего бизнеса, конкурентоспособность, рентабельность открытия точек в других регионах. Франчайзинговое предложение и модель бизнеса должны заинтересовать предпринимателей. Только так франшиза будет востребованной.

Оцените и финансовые возможности. Потребуется не менее 300 тыс. рублей, хотя многим компаниям нужно гораздо больше – несколько миллионов рублей. Всё зависит от специфики франшизы. Деньги необходимы на продвижение, разработку документации, поддержку франчайзи и на официальное оформление товарного знака. По договору коммерческой концессии именно право на использование товарного знака предоставляется франчайзи.

Продавать франшизу можно на специальных порталах, а также с помощью настройки рекламы в Яндекс и Google. Первую прибыль от паушальных взносов и роялти скорее всего придётся вложить в развитие системы управления, но с ростом сети можно рассчитывать на приличный доход. В будущем можно выйти и на международных рынок, а это уже совсем другие деньги!