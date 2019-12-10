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Инструкция по созданию франшизы с нуля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Декабря 2019, 21:05
Многие компании становятся популярными именно благодаря франчайзингу. Яркий пример – ресторан быстрого питания «Макдональдс». По всему миру открыто свыше 35 тыс. точек, организованных по франшизе. Роялти и паушальные взносы приносят владельцам приличный доход – компания входит в топ самых богатых брендов мира. Последовать примеру может любой владелец успешного бизнеса. Создать франшизу возможно самостоятельно, в статье мы расскажем, как это сделать.
Пошаговый план
Есть пошаговое руководство, которое позволит создать франшизу. Состоит оно из 3-х пунктов:
Для работы может потребоваться и некоторая разрешительная документация, например, от Роспотребнадзора, пожарной охраны, в зависимости от специфики деятельности. К каждому этапу нужно подойти ответственно и выделить достаточно времени, от этого будет зависеть успех бизнеса. Но есть ещё несколько рекомендаций.
Важные советы
Перед тем как создать франшизу, проанализируйте сильные и слабые стороны своего бизнеса, конкурентоспособность, рентабельность открытия точек в других регионах. Франчайзинговое предложение и модель бизнеса должны заинтересовать предпринимателей. Только так франшиза будет востребованной.
Оцените и финансовые возможности. Потребуется не менее 300 тыс. рублей, хотя многим компаниям нужно гораздо больше – несколько миллионов рублей. Всё зависит от специфики франшизы. Деньги необходимы на продвижение, разработку документации, поддержку франчайзи и на официальное оформление товарного знака. По договору коммерческой концессии именно право на использование товарного знака предоставляется франчайзи.
Продавать франшизу можно на специальных порталах, а также с помощью настройки рекламы в Яндекс и Google. Первую прибыль от паушальных взносов и роялти скорее всего придётся вложить в развитие системы управления, но с ростом сети можно рассчитывать на приличный доход. В будущем можно выйти и на международных рынок, а это уже совсем другие деньги!
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