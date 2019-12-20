Непригодные металлические предметы, которые еще называют металлическим металлоломом успешно используются в производственном цикле. Существует готовая схема переработки не утилизированного или же утилизированного металлического сырья. Подобные продукты отхода собирают на разных объектах и доставляют в специально отведенные для этого места утилизации. Такой мусор представляет ценность и проходит множество циклов обработки. Классифицируется металлолом на несколько видов. А качество данного сырья определяют с учетом процентного содержания годного металла. Именно он имеет ценность, приносящую прибыль.

Металлоломом

называют отходы разных металлов. Отличаются они своими специфическими признаками. Кроме этого сортировка происходит и по другим параметрам. Например, учитывается химическая составляющая лома, в том числе сорт, группа и марка сплавов. В черном ломе уровень углерода относится ко второму классу, а легирующие составляющие ко второй категории. Чтобы лучше ориентироваться в коммерческой деятельности, промышленности или же хозяйстве используются алфавитные обозначения металлов. К самой большой группе металлолома относится черный металл. Железным ломом называют отходы окалина, литейного производства и разливную стружку. Что же касается нержавейки и лома цветных металлов, их называют цветным ломом.

Очень ценится сегодня медный лом, который добывают из различных медных изделий. В пример можно привести медную проволоку. К отдельной категории относятся бронзовые или же латуневые изделия. Однако наиболее популярным считается алюминиевый лом. Следует отметить и самолетный металлолом, к которому относится магниевый лом, содержащий титановый сплав. На свалках такого лома не найти. Ценится также свинцовый лом, который добывается из различных видов кабелей или же аккумуляторов. Редко встречающиеся металлы объединены в особую категорию. К ним относятся отходы электроники, а также сложные сплавы, использующиеся в высокотехнологичном производстве.

Металлический портал

является стремительно развивающейся онлайн-площадкой для компаний или же частных лиц, занимающихся металлической деятельностью. Здесь любой желающий сможет бесплатно разместить собственное предложение о приобретении или же продаже металлического лома. Для этого создана интерактивная Доска объявлений, на которой представлена также особо полезная информация из металлургической сферы.