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Печать буклетов

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Бизнес — 20 Декабря 2019, 21:06

Сегодня буклеты считаются наиболее эффективной и востребованной рекламной продукцией, которая используется в разных сферах. Такое универсальное и практичное решение помогает рекламировать практически любую продукцию. Поэтому различные бренды активно используют полиграфию для своей популяризации, а также увеличения лояльности потребительской аудитории. С помощью буклетов можно рекламировать разные услуги или же товары. Благодаря текстуальным и визуальным образам, использованным в такой полиграфической продукции у потребительской аудитории формируется стойкое представление о конкретной продукции, вызывая при этом некоторые ассоциации. 

Компания А-Цифра предлагает заинтересованной аудитории услугу печати буклетов на выгодных ей условиях. Для этого используются офсетная и цифровая технологии печати. Офсетная технология подразумевает перенос на носитель печатных форм с использованием промежуточного цилиндра, а не напрямую. Поэтому такой метод называют прямым, а не зеркальным. Цифровая технология означает использование специального оборудования, состоящего из устройств, которые печатают электронные файлы на носители. При этом печать выполняется прямым нанесением красок с использованием резорграфов и принтеров. 

Среди преимуществ компании необходимо отметить возможность печати тиражей от десяти буклетов, срочную печать, которая занимает от сорока мин безо всяких наценок. Услуги типографии доступны ежедневно. Заказчикам предлагаются разумные цены, действуют также выгодные системы скидок. Печать буклетов http://www.a-cifra.ru/services/bukleti/ отличается своей доступной стоимостью. При этом такая полиграфическая продукция наполнена полезной информацией, отличается своей красотой и качественным оформлением. 

Основной задачей специалистов типографии является разработка правильного макета, проработка дизайна, использование стойких красок, достаточной плотной и качественной бумаги. Поэтому полиграфические изделия, изготовленные в этой компании, отличаются рядом преимуществ. Среди них необходимо выделить привлекательный дизайн, яркие краски и удобные краски. Для распространения такой продукции можно использовать любые способы, в том числе выставки, конференции, промо-акции. Раздавать буклеты можно в офисах или же на улицах. В минимальные сроки типография способна обеспечить заказчиков большими тиражами полиграфии. Благодаря такому эффективному рекламному инструменту компании смогут значительно расширить целевую аудиторию и достичь существенного роста прибыли.

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