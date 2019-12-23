Апарт-комплекс VALO

С наступлением октября текущего года покупателям Апарт-комплекса VALO начали вручать ключи. Инвестиции подобного рода отличаются рядом преимуществ. Прежде всего необходимо отметить надежность таких инвестиций. Будущие владельцы вкладывают средства в реальную и доступную недвижимость. Ипотека здесь начинается с 450 тыс. руб. А стоимость студий в Валоначинается с 2.9 млн. руб. Они обставлены мебелью и предоставляются будущим владельцам по доходной программе. Сразу же после покупки недвижимость можно сдавать, гарантированно получая ежемесячный доход.

Выгодная локация апарт-комплекса в шаговой доступности от метро и отличной транспортной инфраструктурой являются дополнительными плюсами. Напротив расположился торгово-развлекательный комплекс, а из окон комплекса открываются великолепные виды. Находится комплекс в деловом районе, который активно развивается. Отличается Вало и продуманной инфраструктурой. Здесь расположились кафе и рестораны, СПА, бассейн, а также фитнес-центр. Будущие жильцы или владельцы смогут пользоваться просторным стильным лобби, бизнес-центром и коворкингом. Общественное пространство отличается своей благоустроенностью. Безопасность комплекса обеспечивается за счет использования современных технологических достижений.

В апарт-комплексе работает служба рецепции, установлена система управления и контроля доступом. Система видеонаблюдения и служба охраны внимательно следят за периметром. В комплексе функционирует химчистка, прачечная и служба уборки номеров. Персонал находится в специальных помещениях. Благодаря расположению в быстроразвивающемся районе Питера у будущих владельцев апартаментов появляется отличная возможность развития собственного бизнеса. Управляющей компанией апарт-комплекса является VALO Service, которая в своей работе придерживается ведущих европейских стандартов качества. Она заботится об апартаментах, поэтому жильцы могут не беспокоиться о сложностях бытового характера. Специалисты управляющей компании сами займутся решением возникших проблем.

Кроме этого собственники освобождаются от необходимости работы с гостями. Все заботы об арендаторах апартаментов берет на себя управляющая компания. Кроме этого Вало Сервис отвечает за страховку, ремонт, охрану или же уборку номеров. Также представители компании занимаются поиском гостей и взысканием арендной платы. Корпоративным клиентам компания предлагает специально обустроенные площадки для проведения конференций, деловых встреч или же симпозиумов.



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