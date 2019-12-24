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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Декабря 2019, 06:57

Онлайн-сервис Доставка продуктов занимается оперативной доставкой разнообразных продуктов на дачи, в офисные помещения, пансионаты, отели, рестораны или же дома. Юридическим организациям сервис предлагает услуги персонального менеджера вместе с полным бухгалтерским сопровождением. Для доставки используется собственные автотранспортные средства сервиса. Услуги компании доступны даже на праздники или же выходные. Автотранспортные средства оснащены специальным климатическим оборудованием и изотермическими фургонами.

Выполняется доставка продуктов москва недорого. Если общая стоимость заказа составляет 8 тыс. руб., услуга доставки предоставляется абсолютно бесплатно. При меньшей сумме услуга обойдется не более 500 руб. С жителями Подмосковья условия и тариф доставки обсуждаются индивидуально. В тестовом режиме находится проект, предусматривающий выполнение доставки в день, когда был оформлен онлайн-заказ. Однако это касается заказов, предусматривающих доставку в границах МКАД. Осуществляется доставка в интервале 18-22 часов.

Выбрать необходимые продукты потенциальные заказчики смогут через официальный веб-сайт сервиса. Здесь размещен детальный прайс-лист продуктов, с указанием актуальных цен. После оформления онлайн-заявки с клиентом свяжется оператор, который уточнит все нюансы и предоставит детальную информацию о наличии продукции в складских хозяйствах сервиса при сборке заказа. После согласования всех пунктов с оператором, выполняется оперативная доставка партии. Принимаются онлайн-заказы сервисом ежедневно, безо всяких выходных. Обрабатываются они в интервале 9:00-18:00.

Оплатить заказанные продукты заказчики смогут наличными сразу же после получения товара, кредиткой через веб-сайт или же после доставки. Однако оплату через пластиковую карточку на веб-сайте сервиса смогут выполнять лишь зарегистрированные пользователи. Продукты, представленные на продажу грамотно распределены по тематическим категориям. Поэтому выбор нужных товаров занимает здесь считанные минуты. Заказчик может заранее указать требуемое количество продуктов. Все продукты доставляются адресат в прекрасном виде. Благодаря такому сервису домохозяйкам уже необязательно бегать по магазинам или же супермаркетам, таскать громадные сумки и простаивать в очередях. Благодаря услуге оперативной доставки они получат необходимые продукты прямо на дом, без лишних расходов

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