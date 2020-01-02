02
января 2020
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Унитазы Геберит

Унитазы Геберит

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 2 Января 2020, 12:29

Швейцарский бренд Geberit выпускает сантехническое оборудование высочайшего качества. Особым спросом на международном рынке пользуются унитазы этой марки. Представлены они подвесными и напольными моделями. Уникальной конструкцией отличается безободковый унитаз модели Geberit Rimfree, в котором происходит полное омывание водой чаши. Устанавливаются унитазы Геберит в санузлах особняков или же квартир. Часто встречается подобное сантехническое оборудование в туалетах помещений коммерческого назначения. Каждая модель данного бренда оборудован системой частичного или же полного слива воды. 

Любой унитаз Geberit отличается продуманной конструкцией и непревзойденным швейцарским качеством. В интернет магазине Сантехника Тут заинтересованные покупатели найдут богатый выбор подвесных унитазов Geberit и разнообразные инсталляции данного бренда по наиболее выгодной для себя стоимости. Поставляется продукция с гарантией непосредственно от производителя. В каталожном перечне представлены различные виды унитазов швейцарской компании с детальными описаниями и высококачественными фотоснимками. Рядом с каждой товарной позицией указана актуальная стоимость оборудования. 

Вниманию потребителя предлагается большой выбор стандартных подвесных или же напольных вариантов, входящих в коллекцию Aquaclean. Комплектуются они бесшумными механизмами смыва, а также сливными бачками. Безободковые модели Геберит можно приобрести вместе с инсталляциями Duofix. Благодаря ей возможно сделать скрытый монтаж унитаза в стену. Система инсталляции поставляется со специальной клавишей смыва. Однако сливной бачок в комплектацию не входит. Внимание следует уделить и унитазам-биде Геберит. Они имеют функцию гигиенического душа. Комплектуются изделия электронными микролифтами сидений. Установить подобные унитазы можно как в современной квартире, также и в офисных помещениях. 

Для максимального увеличения эксплуатационного срока перечисленных изделий, лучше доверить установку такого сантехнического оборудования проверенным профессионалам. Только профессиональный монтаж может быть гарантом долговечности изделий. Сантехника Тут предлагает заинтересованной клиентуре выгодное приобретение приставных или же подвесных унитазов Geberit. Здесь представлен широчайший ассортиментный ряд моделей сантехнического оборудования данного швейцарского бренда. Интернет-магазин обеспечивает доставку изделий не только по столице, но и по всей стране.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  учителя  хоккей  церковь  школы  школьники  эрудиты 
  ﻿
Погода 0 +2
вечером +1 +3 ночью 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 61,9057 0.0000
EUR ЦБ РФ 69,3777 0.0371

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.