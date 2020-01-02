Швейцарский бренд Geberit выпускает сантехническое оборудование высочайшего качества. Особым спросом на международном рынке пользуются унитазы этой марки. Представлены они подвесными и напольными моделями. Уникальной конструкцией отличается безободковый унитаз модели Geberit Rimfree, в котором происходит полное омывание водой чаши. Устанавливаются унитазы Геберит в санузлах особняков или же квартир. Часто встречается подобное сантехническое оборудование в туалетах помещений коммерческого назначения. Каждая модель данного бренда оборудован системой частичного или же полного слива воды.

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отличается продуманной конструкцией и непревзойденным швейцарским качеством. В интернет магазине Сантехника Тут заинтересованные покупатели найдут богатый выбор подвесных унитазов Geberit и разнообразные инсталляции данного бренда по наиболее выгодной для себя стоимости. Поставляется продукция с гарантией непосредственно от производителя. В каталожном перечне представлены различные виды унитазов швейцарской компании с детальными описаниями и высококачественными фотоснимками. Рядом с каждой товарной позицией указана актуальная стоимость оборудования.

Вниманию потребителя предлагается большой выбор стандартных подвесных или же напольных вариантов, входящих в коллекцию Aquaclean. Комплектуются они бесшумными механизмами смыва, а также сливными бачками. Безободковые модели Геберит можно приобрести вместе с инсталляциями Duofix. Благодаря ей возможно сделать скрытый монтаж унитаза в стену. Система инсталляции поставляется со специальной клавишей смыва. Однако сливной бачок в комплектацию не входит. Внимание следует уделить и унитазам-биде Геберит. Они имеют функцию гигиенического душа. Комплектуются изделия электронными микролифтами сидений. Установить подобные унитазы можно как в современной квартире, также и в офисных помещениях.

Для максимального увеличения эксплуатационного срока перечисленных изделий, лучше доверить установку такого сантехнического оборудования проверенным профессионалам. Только профессиональный монтаж может быть гарантом долговечности изделий. Сантехника Тут предлагает заинтересованной клиентуре выгодное приобретение приставных или же подвесных унитазов Geberit. Здесь представлен широчайший ассортиментный ряд моделей сантехнического оборудования данного швейцарского бренда. Интернет-магазин обеспечивает доставку изделий не только по столице, но и по всей стране.