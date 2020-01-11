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Столичные квартиры: калькулятор цен

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Бизнес — 11 Января 2020, 12:21

Многие собственники столичных квартир, желающие их продать, боятся продешевить. А затяжка такого дела для них нежелательна. Поэтому они заинтересованы в максимально точном расчете стоимости своего жилья, учитывая при этом текущее состояние отечественного рынка недвижимости. Некоторые думают, что для подобной процедуры нужно нанимать дорогостоящего оценщика и оплачивать его услуги. Миэль является агентством недвижимости, которое предлагает отказаться от подобных расходов. Здесь любой желающий сможет выполнить онлайн-оценку реализуемых квартир абсолютно бесплатно. Занимаются подобной оценкой профильные специалисты агенства. На данную процедуру им требуется не более нескольких минут.

Для этого на официальном веб-сайте Миэль https://prodam-kuplyu-kvartiru.ru/kalkulyator-tsen-na-kvartiry-v-moskve/ размещен онлайн-калькулятор оценки, с помощью которого любой собственник сможет оперативно рассчитать актуальную стоимость своего имущества. Пользоваться калькулятором цен можно достаточно легко. Для этого необходимо заполнение всех полей алгоритма с указанием действительной информации. На основании таких данных специалист агентства сумеет максимально точно определить стоимость столичной квартиры. Работают они с учетом факторов актуального ценообразования в соответствии с конъюнктуры рынка недвижимости.

По станции метро определяется район и расстояние до вашего объекта. Чем меньше дистанция до станции, тем выше стоимость жилья. Также на общую стоимость действует тип дома, в которой находится квартира. Стоимость панельных корпусов ниже монолитных или же кирпичных зданий. Влияющим фактором также является этаж, на котором расположено жилье. Квартиры на последних или же первых этажах стоят обычно дешево. Однако нередко расположенные на первых этажах площади продаются дороже. Используются такие помещения для офисов. Количество комнат также имеет значение. Квартиры с большим количеством комнат продаются дороже.

Влияет на стоимость столичной недвижимости и общая площадь помещений, включая лоджии с балконами. Расчет выполняется с учетом состояния жилья. Квартиры с евроремонтом оцениваются специалистами дороже. Наличие большого количества лоджий/балконов также увеличивает стоимость жилплощади. Чтобы воспользоваться оценочными услугами высококвалифицированных специалистов агентства, необходимо оставить на веб-сайте соответствующую онлайн-заявку с указанием ваших достоверных данных. После этого сотрудник Миэль свяжется с вами, сообщив результаты произведенной оценки.

Использование онлайн-калькулятора облегчает и ускоряет для собственников процедуру выполнения точной оценки своего имущества. Благодаря такому сервису, агентство предоставляет пользователям точную стоимость квартир спустя несколько минут после обращения. Однако собственник должен правильно и полностью внести перечисленные выше данные. Однако рассчитывать на абсолютную точность данного способа не стоит. Оценщики работают с учетом общих тенденций и района, в котором находится недвижимости. При этом они не могут предусмотреть все тонкости продажи. К таким нюансам можно отнести существование проблемных жильцов, реконструкция подъезда, состояние придомовой территории или же самого корпуса.

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