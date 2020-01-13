Распродажа очков

ОптикМолл является современным магазином оптики, предлагающим брендовые модели солнцезащитных очков, оправ, а также линз. Здесь можно приобрести солнцезащитные очки разных известнейших марок, пользующиеся огромным спросом. Также интернет-магазин предлагает заинтересованной клиентуре

, позволяющие экономить огромные средства. Такие скидки распространяются исключительно на новые модели, не имеющие каких-либо дефектов или же брака. Распродажа объявляется по причине обновления коллекций, входящих в ассортиментный ряд салона оптики.

Посетители веб-ресурса смогут воспользоваться помощью менеджеров в случае возникновения проблем. ОптикМолл предлагает своей клиентуре и постоянную скидку. Для этого нужно приобрести очки, очковые линзы или же оправу, после чего клиент в обязательном порядке получает специальную карту. На очки марки Ray-Ban распространяется пятипроцентная скидка, а на изделия других брендов - семипроцентная. В случае онлайн-заказа покупатель должен оповестить менеджера, что он желает воспользоваться спецпредложением и сообщить ему номер дисконтной карточки. Каждый месяц в последнюю пятницу и выходные клиентура салона оптики может воспользоваться десятипроцентной повышенной скидкой на любые бренды линз и очков.

Салон оптики ОптикМолл ведет свою деятельность уже более одиннадцати лет. Расположен он в центре столицы, в Нововаганьковском переулке. Благодаря дилерским отношениям с итальянскими производителями Luxottica, Safilo, Marcolin, De Rigo, австрийским Silhouette, немецкими Menrad, Aoyama, Carl Zeiss и японским Seiko, салон легально поставляет на отечественный рынок продукцию этих марок. Благодаря этому клиентура получает продукцию перечисленных брендов по наиболее выгодным ценам. А постоянные скидки позволяют сэкономить еще больше.

Цены в ОптикМолл значительно ниже, чем в брендовых европейских бутиках или же Duty Free. Здесь понравившиеся очки или же очковые линзы вы сможете приобрести втрое и более дешевле, чем в перечисленных магазинах. Ознакомиться с коллекциями перечисленных брендов желающие смогут через веб-сайт салона оптики. Здесь же можно оформить онлайн-заказ. Указанные на веб-ресурсе цены являются актуальными. Желающие могут посетить шоу-рум салона, на месте примеряя модели очков. Также доступна услуга проверки зрения, которая позволит подобрать подходящий вариант очковых линз. Все товарные позиции, представленные на веб-ресурсе салона оптики, имеют детальные описания и сопровождаются высококачественными фотоснимками.