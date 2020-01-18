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Смотровые колодцы Rainpark KS

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Бизнес — 18 Января 2020, 16:54

Чтобы обеспечить доступ к инженерному оборудованию и подземным коммуникациям, лучше всего установить смотровые колодцы марки Rainpark KS. Они пригодятся и в процессе установки разнообразных измерительных приборов. Конструкция таких колодцев представляет собой стеклопластиковую шахту, устанавливаемой над трубопроводом. Через нее можно контролировать работу всей канализационной сети, выполнять плановые осмотры, ремонт или же очистку. Внутри колодцев вместо коллектора или же трубы установлен открытый люк. 

Высота колодцев варьируется в диапазоне 1-13.5 м, а диаметр корпуса составляет 600-1000 мм. Изготовление колодцев возможно и по чертежам клиента. Герметическая конструкция смотровых колодцев данного производителя позволяет устанавливать их внутри задвижек, электрооборудования, запорной арматуры или же шкафов управления. Их наличие и размер можно согласовать с учетом требований заказчика. В каталожном списке представлены линейные, поворотные и контрольные смотровые колодцы. Если требуется поворот канализационных труб, монтируются так называемые поворотные колодцы. А на прямых, ровных участках устанавливаются линейные модели. 

Контрольные колодцы зачастую используются с целью подсоединения дворовых или же уличных канализационных систем с магистральными городскими сетями. Перечисленные выше виды колодцев имеют одинаковые элементы. в том числе основание, лестницу, горловину и рабочую камеру. Спроектированная внутри лестница открывает доступ человеку, который спускается в колодец и выполняется работы по обслуживания. Для изготовления рабочей камеры производитель использовал прочный и устойчивый к резким температурным перепадам материал, известный как стеклопластик. 

Среди особенностей колодцев данного производителя следует выделить малый вес и легкость процедуры монтажа. Эксплуатационный срок подобных изделий достигает пятидесяти лет. Устанавливаются они в специально вырытые котлованы. Глубина котлована должна быть на полметра больше высоты изделия. Дно засыпают песком и щебнем, а затем утрамбовывают. Затем в котлован опускается смотровой колодец. Следующим этапом является соединение патрубок с канализационными трубами. Стыки труб необходимо уплотнить для дальнейшей герметизации. Чтобы сбалансировать тиски в сети, нужно предусмотреть также вентиляцию. По сторонам колодец засыпается песком со щебнем. Спустя две-четыре сутки песок необходимо досыпать, так как он обязательно просядет. Подбор люков осуществляется с учетом места размещения и диаметра горловины колодца.

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