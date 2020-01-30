Биография создателя «Ромекс-Кубань»

Бизнес — 30 Января 2020, 14:43
Алексей Прокопенко, будущий успешный бизнесмен, появился на свет в 1973 году в Краснодарском крае.
Молодой человек, которого мы знаем как основателя группы предприятий «Ромекс», окончив школу, продолжил обучение в технологическом университете Кубани. Здесь он получил диплом инженера по строительству автотрасс и аэродромов. Именно это образование и стало тем вектором, которого он придерживался в своей дальнейшей деятельности.
Обучение Алексей Васильевич продолжил, но гораздо позже, уже будучи известным в российских масштабах предпринимателем. В 2015 году он получил степень кандидата технических наук, защитив это звание в архитектурно-строительном университете Волгограда.
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ООО «Ромекс-Кубань» — лидер в сфере строительства в Краснодарском крае
Алексей Прокопенко проделал долгий путь до того, как стать знаменитым бизнесменом, основавшим ГК «Ромекс». Более 20 лет назад он создал общество с ограниченной ответственностью под названием «Ромекс-Кубань», именно оно через некоторое время стало центром стремительно развивающейся группы компаний.
Сейчас «Ромекс-Кубань» — крупная стройорганизация, работающая в южной части РФ. Она входит в ТОП-5 ключевых компаний этого направления в Краснодарском крае. В организации работают более 1000 сотрудников. За время существования ООО «Ромекс-Кубань» было введено в эксплуатацию свыше 1 150 000 квадратных метров недвижимости. Этими показателями создатель компании и его коллеги заслуженно гордятся.
Компания, созданная Алексеем Васильевичем, исполняет функции подрядчика, проектировщика и техзаказчика на своих объектах. Кроме того, она проводит технический надзор, занимаясь сопровождением строительства от процесса проектирования до ввода объекта в использование.
Склады «Ромекс-Кубань» находятся не только в Краснодарском крае, но и в других российских регионах. Их можно встретить в Республике Адыгея, Ставропольском крае, Татарстане и других областях страны. Параллельно организация обслуживает уже работающие оптово-распределительные центры.
Группа компаний «Ромекс»
ГК «Ромекс», которая включает и ООО «Ромекс-Кубань», состоит из более чем 60 компаний, где работают свыше пяти тысяч человек. Самыми успешными среди них можно считать следующие:
· ООО «Ромекс-Девелопмент»;
· ГК «СБСВ-Ключавто»;
· сеть медицинских организаций ЮФО — «Клиника Екатерининская»;
· сетевые ТК «Красная площадь»;
· выставочный комплекс «Экспоград»;
· отель «Four Point by Sheraton».
Награды и благотворительность
Работа Алексея Прокопенко высоко оценена властями. В 2006 году он получил титул Заслуженного строителя Кубани, а через четыре года — Заслуженного дорожника Кубани.
У бизнесмена есть и благодарность от министра транспорта нашей страны, и медаль «За вклад в развитие Кубани», и почетная грамота Министерства транспорта. Также Алексею Васильевичу вручили памятную медаль «За заслуги». В 2019 году он стал Заслуженным строителем РФ, а компания «Ромекс-Кубань» — двукратным победителем премии «CRE Federal Awards 2019».
Предприниматель занят не только развитием собственного бизнеса, он помогает целому ряду организаций Краснодара — города, где живет с детства. Спонсорскую поддержку от Алексея Прокопенко получают:
· церковь Святой Троицы;
· Общественная организация ветеранов, инвалидов и пенсионеров Краснодара;
· Ассоциация ветеранов «Альфа-Краснодар».
Помогает Алексей Васильевич и спортивным организациям региона, например, регулярно оказывает спонсорскую помощь федерации художественной гимнастики Краснодарского края.
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