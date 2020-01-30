Биография создателя «Ромекс-Кубань»

Алексей Прокопенко, будущий успешный бизнесмен, появился на свет в 1973 году в Краснодарском крае.

Молодой человек, которого мы знаем как основателя группы предприятий «Ромекс», окончив школу, продолжил обучение в технологическом университете Кубани. Здесь он получил диплом инженера по строительству автотрасс и аэродромов. Именно это образование и стало тем вектором, которого он придерживался в своей дальнейшей деятельности.

Обучение Алексей Васильевич продолжил, но гораздо позже, уже будучи известным в российских масштабах предпринимателем. В 2015 году он получил степень кандидата технических наук, защитив это звание в архитектурно-строительном университете Волгограда.

ООО «Ромекс-Кубань» — лидер в сфере строительства в Краснодарском крае

Алексей Прокопенко проделал долгий путь до того, как стать знаменитым бизнесменом, основавшим ГК «Ромекс». Более 20 лет назад он создал общество с ограниченной ответственностью под названием «Ромекс-Кубань», именно оно через некоторое время стало центром стремительно развивающейся группы компаний.

Сейчас «Ромекс-Кубань» — крупная стройорганизация, работающая в южной части РФ. Она входит в ТОП-5 ключевых компаний этого направления в Краснодарском крае. В организации работают более 1000 сотрудников. За время существования ООО «Ромекс-Кубань» было введено в эксплуатацию свыше 1 150 000 квадратных метров недвижимости. Этими показателями создатель компании и его коллеги заслуженно гордятся.

Компания, созданная Алексеем Васильевичем, исполняет функции подрядчика, проектировщика и техзаказчика на своих объектах. Кроме того, она проводит технический надзор, занимаясь сопровождением строительства от процесса проектирования до ввода объекта в использование.

Склады «Ромекс-Кубань» находятся не только в Краснодарском крае, но и в других российских регионах. Их можно встретить в Республике Адыгея, Ставропольском крае, Татарстане и других областях страны. Параллельно организация обслуживает уже работающие оптово-распределительные центры.

Группа компаний «Ромекс»

ГК «Ромекс», которая включает и ООО «Ромекс-Кубань», состоит из более чем 60 компаний, где работают свыше пяти тысяч человек. Самыми успешными среди них можно считать следующие:

· ООО «Ромекс-Девелопмент»;

· ГК «СБСВ-Ключавто»;

· сеть медицинских организаций ЮФО — «Клиника Екатерининская»;

· сетевые ТК «Красная площадь»;

· выставочный комплекс «Экспоград»;

· отель «Four Point by Sheraton».

Награды и благотворительность

Работа Алексея Прокопенко высоко оценена властями. В 2006 году он получил титул Заслуженного строителя Кубани, а через четыре года — Заслуженного дорожника Кубани.

У бизнесмена есть и благодарность от министра транспорта нашей страны, и медаль «За вклад в развитие Кубани», и почетная грамота Министерства транспорта. Также Алексею Васильевичу вручили памятную медаль «За заслуги». В 2019 году он стал Заслуженным строителем РФ, а компания «Ромекс-Кубань» — двукратным победителем премии «CRE Federal Awards 2019».

Предприниматель занят не только развитием собственного бизнеса, он помогает целому ряду организаций Краснодара — города, где живет с детства. Спонсорскую поддержку от Алексея Прокопенко получают:

· церковь Святой Троицы;

· Общественная организация ветеранов, инвалидов и пенсионеров Краснодара;

· Ассоциация ветеранов «Альфа-Краснодар».

Помогает Алексей Васильевич и спортивным организациям региона, например, регулярно оказывает спонсорскую помощь федерации художественной гимнастики Краснодарского края.