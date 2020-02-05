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Зачем нужен увлажнитель воздуха для дома

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Бизнес — 5 Февраля 2020, 19:01

Для поддержания в жилом помещении оптимального микроклимата, одним из основных показателей которого является влажность, необходимо приобрести увлажнитель воздуха для дома. Для нормальной жизнедеятельности живых организмов, роста растений, предотвращения порчи мебели и предметов быта влажность должна быть в пределах 40-60 мм.рт.ст. Сухой воздух может стать причиной нарушения дыхания, возникновения аллергических реакций, развития пылевого клеща, при избыточной влажности в воздухе развиваются болезнетворные бактерии и плесневые грибы.

 

Типы увлажнителей

Чтобы правильно подобрать увлажнитель, надо разобраться, что это такое.

Увлажнитель воздуха – это прибор климатической направленности, который необходим для поддержания в помещении оптимального микроклимата. Если необходимо не только увлажнять, а и ароматизировать, и очищать воздух, то лучше приобрести комбинированное устройство – мойку воздуха.

Чтобы правильно выбрать устройство, надо разобраться, какие бывают увлажнители и чем они отличаются друг от друга.

Существуют следующие разновидности увлажнителей, классификация которых базируется на принципе работы:

- Паровые увлажнители, их можно сравнить с обычным чайником, где вода прогревается до температуры парообразования (100⁰С). С увлажнителем этого типа надо обращаться осторожно, размещать его так, чтобы горячий пар на выходе не попал на кожу, так как это приведет к термическому ожогу. При достижении запрограммированной влажности, увлажнитель отключается, что регулируется термостатом;

- Ультразвуковые увлажнители, в которых установлен специальный пьезоэлемент, колеблющийся со скоростью ультразвука. Может дополнительно ароматизировать воздух в помещении, например, в сезон простуды в специальную емкость можно заливать масло чайного дерева или хвойных пород, способствующие повышению иммунитета. Кроме ароматизации ультразвуковые увлажнители могут выполнять увлажнение и ионизацию воздуха. На выходе увлажненный воздух имеет температуру не выше 40⁰С, следовательно, ожог исключен;

- Традиционный увлажнитель, в котором вода прогоняется через увлажняющие картриджи при помощи вентилятора, а на выходе получается холодный пар. В увлажнителе этого типа дополнительно может быть установлен серебряный картридж для обеззараживания воды и емкость для ароматических масел.

Как работает устройство

Принцип работы увлажнителя любого типа основан на превращении воды в пар или водяную пыль, в зависимости от типа устройства,

В паровом увлажнителе в резервуар с водой погружаются два парных электрода, при замыкании которых вода нагревается. Когда вся вода испарится, электроды размыкаются, подача напряжения прекращается, поэтому возгорания не происходит.

В традиционном увлажнителе вода собирается в поддоне и прогоняется через антибактериальный элемент, где происходит дезинфекция, затем подается на испарительные элементы. Увлажненный воздух, прогретый до 40⁰С попадает на вентилятор и выдувается в помещение.

В УЗ-увлажнителе вода попадает на вибрирующую пластину, где она превращается в водяную пыль, а затем с помощью вентилятора выдувается в помещение. При насыщении воздуха влагой образуется туман.

Принцип выбора

Чтобы правильно выбрать увлажнитель, нужно четко понимать, что необходимо потребителю – увлажнение, ароматизация, ионизация, очищение, и что дает каждый конкретный прибор. Существуют приборы, которые обеспечивают только увлажнение, а комплексные устройства, такие как мойки воздуха, позволяют не только увлажнить воздух, а и очистить его, наполнить ароматом и отрицательно заряженными ионами (ионизировать).

Определившись с типом устройства, надо обратиться к консультанту магазина, который подскажет, как выбрать увлажнитель, руководствуясь следующими критериями:

- Площадь помещения, где будет установлено устройство. В техническом паспорте обязательно указано, на какую площадь рассчитан конкретный увлажнитель;

- Режим работы устройства. Если его надо включать круглосуточно, то должен быть предусмотрен ночной режим, чтобы громкий звук работающего устройства не мешал отдыхать;

- Объем резервуара, в который заливают воду, от этого показателя зависит, сколько будет работать увлажнитель без добавления воды. Чтобы определить время работы, надо разделить объем воды на производительность (л/л/час=л). Если Вы будете подключать увлажнитель в ночное время, то объем резервуара должен быть таким, чтобы он мог работать в беспрерывном режиме 7-9 часов;

- Мощность и энергопотребление должны соответствовать возможностям электросети, где будет подключено устройство;

- Наличие функций ароматизации и ионизации, если они необходимы;

- Дизайн прибора должен соответствовать обстановке комнаты, где его будут устанавливать. Для детской можно приобрести увлажнитель в форме детской игрушки, а для гостиной больше подойдет устройство строгой геометрической формы. Также можно подбирать и цвет устройства.

Цена увлажнителя зависит от количества функций, технических характеристик и дизайна. Если Вам необходимо только увлажнение, то можно приобрести недорогое устройство, а для тех, кто хочет улучшить качество воздуха, больше подойдет мойка воздуха или увлажнитель с дополнительными функциями.

 

Как правильно установить

Важно не только правильно выбрать и купить увлажнитель, чтобы он обеспечивал необходимый уровень увлажнения, его надо правильно установить, что возможно только при соблюдении следующих правил:

• Для правильного равномерного распределения увлажненного воздуха в помещении надо установить его на высоте не менее 1 метра;

• Лучше устанавливать увлажнитель в центре комнаты. Если в дневное время это сделать невозможно – он будет мешать движению и портить внешний вид комнаты, его можно включать в ночное время;

• Поверхность, где установлен прибор, должна быть идеально ровной;

• Если задача не заключается в том, чтобы предотвратить распространение горячего воздуха от отопительных приборов по комнате, то увлажнитель надо максимально отодвинуть от батарей, так как увлажненный воздух будет высушиваться прямо на выходе;

• Увлажненный воздух не должен попадать на предметы быта и мебель. Так как полностью избежать попадания влаги на бытовые предметы невозможно, в увлажнитель надо заливать только дистиллированную воду, чтобы избежать белого соляного налета.

 

Где приобрести

На сайте Med-magazin.ua представлены различные увлажнители отечественного и импортного производства, из которых можно выбрать устройство, максимально соответствующее площади квартиры, которое поможет поддерживать в Вашей квартире оптимальный микроклимат.



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