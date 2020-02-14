Сколько дней действительна выписка ЕГРН?

Если дело дошло до приобретения/аренды/продажи или же передачи в наследство объекта недвижимости, нужно позаботиться о заказе выписки ЕГРН. Такие сведения потребуются и перед оформлением недвижимости под залог. Важным моментом является

, чтобы не просрочить ее. Согласно действующему федеральному законодательству, зарегистрировать права на собственность можно за сутки. Однако для этого требуется выполнение трех условий.

Сделка должна быть заверена и проведена нотариусом. Будущий собственник должен иметь свидетельство, подтверждающее его право о наследстве или же долю из общего имущества. Подавать документацию на регистрацию своих прав гражданин должен в электронном формате. Некоторые собственники думают, что действительным выписка ЕГРН является в течение суток после выдачи. В подавляющем большинстве случаев это правильно. Однако в законодательстве такой срок не прописан. Главное - это актуальность информации о конкретном объекте недвижимости, на который выдавалась выписка.

Обычно судебные органы, нотариальные конторы, банковские организации или же госучреждения устанавливают подобные сроки самостоятельно. Чаще всего они ограничены тридцатью календарными днями. В подавляющем большинстве случаев такого времени вполне достаточно, чтобы выписка не теряла актуальности. Эксперты рекомендуют заказывать выписку поближе к моменту намеченной сделки. Так мошенники просто не успеют перепродать свежеприобретенную недвижимость. Заказать данный документ можно тремя способами. Можно воспользоваться услугами МФЦ, сайтов-помощников или же веб-ресурсом Росреестра.

МФЦ предоставляет желающим возможность получения не только электронного, но и бумажного варианта выписки ЕГРН. Однако для этого придется отправиться в многофункциональный центр. На подготовку документа уходит пять рабочих дней. Кроме этого нужно оплатить госпошлину. Стоимость услуги меняется с учетом важности и количества информации, которую желает узнать собственник. Платной является и информация, предоставленная веб-сайтом Росреестра. Однако в выписках, выданных этим ведомством, часто встречаются ошибки. А сайты-помощники являются партнерами Росреестра. На подготовку выписки в онлайн-режиме у них уходит 30-60 мин. Однако к выбору таких ресурсов следует подойти максимально внимательно.