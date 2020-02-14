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Сколько дней действительна выписка ЕГРН?
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Бизнес — 14 Февраля 2020, 20:25
Если дело дошло до приобретения/аренды/продажи или же передачи в наследство объекта недвижимости, нужно позаботиться о заказе выписки ЕГРН. Такие сведения потребуются и перед оформлением недвижимости под залог. Важным моментом является срок действия выписки из егрн, чтобы не просрочить ее. Согласно действующему федеральному законодательству, зарегистрировать права на собственность можно за сутки. Однако для этого требуется выполнение трех условий.
Сделка должна быть заверена и проведена нотариусом. Будущий собственник должен иметь свидетельство, подтверждающее его право о наследстве или же долю из общего имущества. Подавать документацию на регистрацию своих прав гражданин должен в электронном формате. Некоторые собственники думают, что действительным выписка ЕГРН является в течение суток после выдачи. В подавляющем большинстве случаев это правильно. Однако в законодательстве такой срок не прописан. Главное - это актуальность информации о конкретном объекте недвижимости, на который выдавалась выписка.
Обычно судебные органы, нотариальные конторы, банковские организации или же госучреждения устанавливают подобные сроки самостоятельно. Чаще всего они ограничены тридцатью календарными днями. В подавляющем большинстве случаев такого времени вполне достаточно, чтобы выписка не теряла актуальности. Эксперты рекомендуют заказывать выписку поближе к моменту намеченной сделки. Так мошенники просто не успеют перепродать свежеприобретенную недвижимость. Заказать данный документ можно тремя способами. Можно воспользоваться услугами МФЦ, сайтов-помощников или же веб-ресурсом Росреестра.
МФЦ предоставляет желающим возможность получения не только электронного, но и бумажного варианта выписки ЕГРН. Однако для этого придется отправиться в многофункциональный центр. На подготовку документа уходит пять рабочих дней. Кроме этого нужно оплатить госпошлину. Стоимость услуги меняется с учетом важности и количества информации, которую желает узнать собственник. Платной является и информация, предоставленная веб-сайтом Росреестра. Однако в выписках, выданных этим ведомством, часто встречаются ошибки. А сайты-помощники являются партнерами Росреестра. На подготовку выписки в онлайн-режиме у них уходит 30-60 мин. Однако к выбору таких ресурсов следует подойти максимально внимательно.
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