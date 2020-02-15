Ортопедический матрас MrSleep

Чтобы тело могло максимально отдохнуть, после тяжелого дня, необходимо подобрать правильный матрас. Ортопедические изделия подойдут любому человеку. Если вы будете спать именно на таком матрасе, вам не будет страшен радикулит, остеохондроз, артрит.

Специальные лечебные матрасы предотвращают развитие заболеваний спины, ведь во время сна, ваш позвоночник находится в правильном положении, конструкция изделия оказывает поддержку всему вашему телу. Дополнив свою кровать такой приятной мелочью, вы навсегда избавитесь от бессонницы, будете ощущать прилив бодрости и сил каждое утро.

Некоторые врачи, прописывают своим больным именно ортопедические матрасы, которые способны помочь в лечении некоторых заболеваний. Такое лечение пойдет на пользу людям, у которых болят суставы, мучают головные боли, существуют проблемы с нервной системой, постоянно повышается артериальное давление.

Современные модели данного типа, совершенно не впитывают влагу, за ними легко ухаживать, ведь материал практически дышит. Они пожаробезопасны, обработаны от постельных клещей, и не собирают пыль на свою поверхность. Все это значительные плюсы, которые способен оценить каждый.

Ортопедические матрасы в

Интернет-магазин матрасов MrSleep

https://mrsleep.ru/matrasy/ortopedicheskie могут быть пружинными и безпружинными. Первая категория, представляет собой наполненные прослойки и ряд пружин посередине. Такое изделие имеет различную степень жесткости. Стоит он не дорого и дает прекрасный ортопедический эффект. Единственный минус в том, что матрас не повторяет анатомического строения тела и на нем не комфортно спать вдвоем.

Безпружинный матрас состоит из комбинации различных наполнителей, которые бывают разными по степени жесткости. Наполнители могут состоять из натуральных и искусственных компонентов. Однако, стоит такая модель дорого, но при этом, не способна давать анатомический эффект.

Матрас с независимыми пружинами, может подстраиваться под тело любого человека. Конструкция выгодно распределяет вес, и обладает двумя совершенно отличимыми сторонами, одна из которых мягкая, а другая жесткая. Матрас не скрипит, и прекрасно подходит для беременных женщин.

Маленьким детям больше всего подойдет жесткая модель. Это будет способствовать правильному развитию позвоночника, во время их роста. Взрослым людям с небольшим весом, рекомендуется приобрести мягкое изделие. А для веса от 60 и до 90 килограмм, подойдет модель средней жесткости. Супружеской паре, стоит отдать предпочтение безпружинной конструкции, либо комбинированному варианту.

Для больных людей, которых мучают периодические боли в позвоночнике и суставах, стоит подбирать только жесткие изделия. Любители практичности, могут подобрать себе матрас с теплой и холодной стороной, чтобы каждую пору года, просто переворачивать модель и чувствовать себя комфортно во время сна. Если вы не угадаете с размером и купите неподходящий матрас, то пружины в нем могут сместиться, а безпружинные модели поддадутся деформации. Поэтому, следует измерять размеры кровати прежде, чем заказывать товар.