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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Февраля 2020, 11:54
Еще одна загадочная фигура в сборной - Шалимов. Вроде бы и с его возможностями все должно было быть давным-давно тренерам ясно, но нет, вновь и вновь полузащитника «Удинезе» зовут в национальную команду, оставляя тем временем за ее пределами одного из самых ярких и стабильных игроков российского чемпионата Веретенникова.
Не в моих правилах давать тренерам советы, кого в команду брать, а кого - не стоит. Это только их право. Они за это (за результат, показанный теми, кого взяли) несут ответственность. Но хотя бы попробовать Веретенникова в сборной можно было, наверное? В февральском тренировочном турнире на Мальте, к примеру (кто там только не играл - и Тихонов, и Аленичев, и Чугайнов), или же в одном из контрольных матчей, или же в тренировочных сборах перед чемпионатом (Кульков и Юран, подсобившие «Миллуоллу» переместиться из второго английского дивизиона в третий, в список этот попали, в числе кандидатов на поездку в Англию рассматривались, а Веретенников - нет). Попробовать, а потом либо взять в команду, либо сказать: вот проверили лучшего бомбардира чемпионата России последних лет, действительно стабильного клубного игрока, но нам он по таким-то и таким-то причинам - после проб - не подходит.
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