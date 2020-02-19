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Бизнес — 19 Февраля 2020, 11:55
Два с половиной года назад спортивной общественности России было представлено письмо группы игроков сборной страны на имя спортивного начальника Шамиля Тарпищева. В том письме предъявлялись претензии по организационным момента и было выдвинуто требование замена тренера сборной Павла Садырина. Под письмом стояли сначала подписи 11 футболистов. Потом к ним, после соответствующей работы, проведенной организаторами мероприятия, добавились еще три. Письмо стало началом войны с Павлом Садыриным, профессиональным тренером, которого некоторые из «писателей» обвинили в том, что он их плохо тренирует, однообразно проводит занятия, слаб в тактике, не защищает перед РФС, не выбивает деньги и т.д. и т.п. Закончилось все тем, что спартаковские подписанты - Онопко, Хлестов, Карпин - на чемпионат все же поехали (как и спартаковцы, приглашенные дополнительно, - Ледяхов, Цымбаларь, Бесчастных, Пятницкий, Тернавский: они также до самого последнего момента занимали общеспартаковскую линию - не играть в сборной Садырина). Вернулись в команду Мостовой, Саленко, Юран, также подписавшие письмо. Тренеры готовы были взять Кирьякова, Колыванова и Канчельскиса, но те, в свою очередь, настаивали на том, чтобы их взяли в «пакете» с Шалимовым, Добровольским и Кульковым. Садырин и его помощники отказались сделать это, и «шестерка» на чемпионат мира не поехала.
Прошло два года. Ровно столько «писатели» работают под руководством другого тренера. Срок вполне достаточный для того, чтобы показать свой уровень, причем не во встречах со второразрядными сборными, а с теми, кто умеет играть в футбол. Какой же уровень они показали?
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