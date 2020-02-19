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Третий четвертьфинал
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Бизнес — 19 Февраля 2020, 11:56
А.Г.: В третий день четвертьфиналов могла уехать команда, представляющая шестой по значимости европейский чемпионат - голландская. Шведы, которых я тоже отношу к группе дисциплинированных и голодных, ни в чем не уступали соперникам. Дик Адвокат сказал после игры, что его команда провела не самый свой лучший матч. Одна из причин того - действия шведской сборной. Был во встрече отрезок, когда казалось, что она «поплыла», - в конце второго тайма. Подумал, что в дополнительное время голландцы ее дожмут, но и могли получить 2 гола - мячи попадали в перекладину и в стойку. Могли, впрочем, и проиграть: у Голландии тоже были моменты. Адвокат опроверг слухи о том, что в команде ужасная атмосфера. Напротив, по его словам, сборная Голландии, подвергавшаяся дома уничтожительной критике (одна только фраза телекомментатора после проигранного чехам предварительного матча чего стоит: «Такого тренера надо либо замуровать, либо повесить»), сплочена и собрана как никогда.
Д.Ф.: Я, например, не сомневаюсь, что внутри голландской команды все в порядке, во всяком случае, в среде тех игроков, которых тренер использует в основе. Иначе бы они против шведов наверняка бы предстали разрозненной командой. Мне показалось, что «оранжевым» в этом матче чуточку не хватало свежести. В обороне все было в порядке, впереди тоже получались атаки, несмотря на то, что за «наконечником копья» Рудом ван Нистелроем присматривали очень внимательно. Голландцы никак не могут разбежаться, на мой взгляд. Им не хватает резкости, скорости, агрессии. Прибавят они в этом компоненте к полуфиналу, где им будет противостоять команда Португалии? Не уверен. Хотя, признаюсь, раз уж тут так сложился ход турнира, предпочел бы увидеть финал Чехия - Голландия.
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