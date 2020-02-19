Подбор тура в Египет зимой: 4 самых безветренные бухты для зимнего отдыха

Зимний сезон в Египте — райское время для туристов, не переносящих жару. Если мечтаете о ласковом солнце, теплом море, хорошем сервисе, отсутствии суматохи, отправляйтесь в Египет зимой. Но прежде присмотрите бухту, на побережье которой можно будет спрятаться от ветров. Доверив подбор тура в Египет компании Poehalisnami.by, можете быть уверены, что ни ветер, ни волны не омрачат ваш отдых.

Наама Бей

Бухта Наама Бей — изюминка Шарм-Эль-Шейха, полностью скрыта от ветров и изобилует покатыми песчаными пляжами с прозрачной водой и коралловыми островками сказочной красоты. Здесь будет интересно и туристам с детками, и начинающим дайверам. Одним из лучших семейных отелей, работающих по системе «все включено», считается 5-ти звездочный Hotel Novotel Sharm El-Sheikh. Молодежи больше придется по вкусу Tropitel Naama Bay.

Днем можно посетить Old Market, магазины, вечером — прогуляться по набережной, пестрящей ресторанами, клубами, дискотеками или отправиться в развлекательный центр Soho Square. Если вы ищете горящие туры в Египет в самый развитый район Шарм-эль-Шейха с точки зрения инфраструктуры, то бухта Наама Бей подходит идеально.

Рас-Ум-эль-Сид

Уютная бухта с бирюзовой водой — рай для любителей дайвинга и снорклинга. Коралловые рифы, разноцветные рыбки, живущие среди них, делают подводные развлечения особенно увлекательными. Выбирая горящие путевки в Египет, отдавайте предпочтения таким отелям бухты Рас-Ум-эль-Сид: Renaissance Golden View Beach 5* — подойдет влюбленным парам, Jaz Fanara Resort & Residence 5* — имеет удобный выход к морю. При каждом отеле дайвинг-центр или школа дайвинга. Температура воздуха зимой держится в пределах +24 ℃, воды — +23 ℃.

Шарм-эль-Майя

Бухта Шарм-эль-Майя находится в юго-западной части Шарм-эль-Шейха. Залив с 3-х сторон защищен от ветра, имеет песчаные пологие пляжи. Планируя поиск тура в Египет для всей семьи, обратите внимание на достопримечательности Шарм-эль-Майя. Ведь главное достоинство бухты — в близости к национальному парку Рас-Мохаммед и району Старый город, представляющему колоритное собрание восточных лавок и уличных палаток. Цена местных сувениров в результате удачного торга может быть снижена почти в два раза.

Шаркс Бей

Бухта знаменита безветренной погодой в любое время года и роскошными коралловыми плато. Профессиональные инструкторы помогут любому желающему овладеть азами дайвинга. Фешенебельные отели Египта расположены именно здесь: Royal Savoy Hotel & Villas, Sultan Gardens Resort, другие. Особенность бухты — улица развлечений Soho Square, выдержанная в британском стиле.