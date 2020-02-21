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Отдых в Эмиратах: о строгих законах арабской страны

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Бизнес — 21 Февраля 2020, 21:22

Отдых в Эмиратах придется по душе туристам с разными предпочтениями: здесь широкие белоснежные пляжи и огромные парки развлечений, колоритные арабские рынки и уникальные достопримечательности. Чтобы каникулы запомнились лишь хорошими впечатлениями, необходимо знать некоторые правила поведения в ОАЭ. О законах и ограничениях в стране шейхов, нам рассказали менеджеры Turne.com.ua.

Действительно ли стоит опасаться штрафов?

Подбирая горящие туры в Эмираты важно знать, что здесь придерживаются законов шариата. То есть, местное население живет по правилам, написанным Коране, согласно которым порицается алкоголь, азартные игры, курение, проявление романтических чувств в общественных местах и пр. Несмотря на множество запретов, все законы страны нужно соблюдать. Согласно статистике, только в 2018 году полиция выписала 88000 штрафов автомобилистам, которые использовали мобильные телефоны во время вождения машины. Кроме того, ежегодно, около 300 гостей страны получают наказание в виде денежного взыскания за нахождение в нетрезвом виде на улицах города, а более 1000 девушек — за слишком откровенные наряды. 

Путешественникам, которые приобрели горящие путевки в Эмираты, будет полезно знать, что на курортах, в общественных местах установлены камеры наблюдения. Таким образом, государство следит за правопорядком и обеспечивает безопасность местным жителям и туристам. Это позволило ОАЭ войти в список стран с самым низким уровнем преступности.  

Законы, которые нужно соблюдать

Подбирая дешевые путевки в ОАЭ, помните, что в стране запрещено:

  • сквернословить и показывать непристойные жесты окружающим. Нарушение карается штрафом;

  • демонстрировать проявления любви и нежности в общественных местах. Допускается держаться за руку. За страстные объятья и поцелуи вас могут оштрафовать или лишить свободы сроком на месяц. Однако чаще всего туристы получают устное предупреждение;

  • ходить в купальнике за пределами пляжа или аквапарка, или же в слишком откровенных нарядах (мини-юбки, блузы с декольте и пр);

  • загорать на пляже топлес. Нарушение грозит наложением денежного взыскания;

  • есть и пить на улице во время Рамадана. Если вы купили недорогие туры в ОАЭ на период поста, перекусить или выпить напиток днем сможете только на территории отеля; 

  • употреблять алкоголь в общественных местах. Во всех эмиратах, кроме Шарджи, туристам разрешается пить спиртное в ресторанах, барах или гостинице. В Шардже законы более строгие — путешественники могут расслабиться за бокалом горячительного напитка только у себя в номере;

  • садиться за руль в нетрезвом виде. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Однако в стране нулевая толерантность к алкоголю. Поэтому даже если вы сделали пару глотков пива, от управления автомобилем следует отказаться. Цена за подобный необдуманный поступок будет высокой — размер штрафа составляет от 500 USD. Точная сумма определяется судом. Тюремное заключение за данное правонарушение не предусмотрено, в случае если нетрезвый водитель не стал виновником ДТП.



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