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Отдых в Эмиратах: о строгих законах арабской страны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Февраля 2020, 21:22
Отдых в Эмиратах придется по душе туристам с разными предпочтениями: здесь широкие белоснежные пляжи и огромные парки развлечений, колоритные арабские рынки и уникальные достопримечательности. Чтобы каникулы запомнились лишь хорошими впечатлениями, необходимо знать некоторые правила поведения в ОАЭ. О законах и ограничениях в стране шейхов, нам рассказали менеджеры Turne.com.ua.
Действительно ли стоит опасаться штрафов?
Подбирая горящие туры в Эмираты важно знать, что здесь придерживаются законов шариата. То есть, местное население живет по правилам, написанным Коране, согласно которым порицается алкоголь, азартные игры, курение, проявление романтических чувств в общественных местах и пр. Несмотря на множество запретов, все законы страны нужно соблюдать. Согласно статистике, только в 2018 году полиция выписала 88000 штрафов автомобилистам, которые использовали мобильные телефоны во время вождения машины. Кроме того, ежегодно, около 300 гостей страны получают наказание в виде денежного взыскания за нахождение в нетрезвом виде на улицах города, а более 1000 девушек — за слишком откровенные наряды.
Путешественникам, которые приобрели горящие путевки в Эмираты, будет полезно знать, что на курортах, в общественных местах установлены камеры наблюдения. Таким образом, государство следит за правопорядком и обеспечивает безопасность местным жителям и туристам. Это позволило ОАЭ войти в список стран с самым низким уровнем преступности.
Законы, которые нужно соблюдать
Подбирая дешевые путевки в ОАЭ, помните, что в стране запрещено:
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