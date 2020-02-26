Услуги крупной сертифицированной компании Business Auto отличается большим разнообразием . Здесь можно приобрести многосекционные кузова и запчасти для предстоящего ремонта. Также компания предлагает дополнительное транспортное оборудование. Клиенты смогут заказать здесь высококачественные детали, которые поставляются проверенными немецкими, отечественными, шведскими и бельгийскими поставщиками. На каждую товарную позицию распространяется гарантия производителей. Сопровождаются они соответствующей сертификационной документацией. Компания придерживается доступной для клиентуры ценовой политики. Она имеет собственную службу доставки, которая действует на территории страны и всего ближайшего зарубежья.

Business Auto предлагает заинтересованным лицам или же организациям

, который выполняется высококвалифицированными специалистами, обладающими не менее чем семилетним стажем работы. Каждый заказчик может рассчитывать здесь на профессиональную консультацию. Компания предлагает любому желающему совместное создание коммерческого транспорта. Здесь возможно приобретение рефрижераторов, фургонов для коммерческих авто и гидробортов вместе с услугой профессионального монтажа и обслуживания. В компании выполняется и качественный ремонт таких транспортных средств. Для получения перечисленных услуг не нужно ходить по разным магазинам или же автосервиса. Все услуги предоставляются в одной компании.

Группа компания занимается также реализацией деталей и запчастей для коммерческого автотранспорта. Business Auto специализируется на демонтаже, техобслуживании, диагностике и монтаже гидробортов марок MBB, Zepro, Dautel, BAR или же Dhollandia. Здесь представлен богатый выбор холодильно-отопительных установок брендов Rime, ZANOTTI, Terra Frigo, Элинж, Global Freeze, H-Thermo и Термо Кинг. Непременно следует уделить внимание отопителям марки Webasto, PLANAR или Eberspcher. Фургоны в компании можно заказать с установкой на шасси.

Также специалисты выполняют монтаж фирменного пола и оригинальной отбортовки. Здесь можно заказать фурнитуру фургонов и утепленные такелажные рейки. Спектр услуг Business Auto отличается своим разнообразием. В компании можно не только приобрести транспорт, но и заказать его модернизацию, которая будет выполнена по запросу заказчика. Работы выполняются стационарно или же с выездом на места. Обслуживается техника автомобильных марок ГАЗ, Iveco, ISUZU и Hyundai и др.