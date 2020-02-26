26
февраля 2020
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Business Auto

Business Auto

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 26 Февраля 2020, 21:35

Услуги крупной сертифицированной компании Business Auto отличается большим разнообразием . Здесь можно приобрести многосекционные кузова и запчасти для предстоящего ремонта. Также компания предлагает дополнительное транспортное оборудование. Клиенты смогут заказать здесь высококачественные детали, которые поставляются проверенными немецкими, отечественными, шведскими и бельгийскими поставщиками. На каждую товарную позицию распространяется гарантия производителей. Сопровождаются они соответствующей сертификационной документацией. Компания придерживается доступной для клиентуры ценовой политики. Она имеет собственную службу доставки, которая действует на территории страны и всего ближайшего зарубежья. 

Business Auto предлагает заинтересованным лицам или же организациям обслуживание и ремонт коммерческого транспорта, который выполняется высококвалифицированными специалистами, обладающими не менее чем семилетним стажем работы. Каждый заказчик может рассчитывать здесь на профессиональную консультацию. Компания предлагает любому желающему совместное создание коммерческого транспорта. Здесь возможно приобретение рефрижераторов, фургонов для коммерческих авто и гидробортов вместе с услугой профессионального монтажа и обслуживания. В компании выполняется и качественный ремонт таких транспортных средств. Для получения перечисленных услуг не нужно ходить по разным магазинам или же автосервиса. Все услуги предоставляются в одной компании. 

Группа компания занимается также реализацией деталей и запчастей для коммерческого автотранспорта. Business Auto специализируется на демонтаже, техобслуживании, диагностике и монтаже гидробортов марок MBB, Zepro, Dautel, BAR или же Dhollandia. Здесь представлен богатый выбор холодильно-отопительных установок брендов Rime, ZANOTTI, Terra Frigo, Элинж, Global Freeze, H-Thermo и Термо Кинг. Непременно следует уделить внимание отопителям марки Webasto, PLANAR или Eberspcher. Фургоны в компании можно заказать с установкой на шасси. 

Также специалисты выполняют монтаж фирменного пола и оригинальной отбортовки. Здесь можно заказать фурнитуру фургонов и утепленные такелажные рейки. Спектр услуг Business Auto отличается своим разнообразием. В компании можно не только приобрести транспорт, но и заказать его модернизацию, которая будет выполнена по запросу заказчика. Работы выполняются стационарно или же с выездом на места. Обслуживается техника автомобильных марок ГАЗ, Iveco, ISUZU и Hyundai и др.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +1 +3
ночью 0 +2 утром 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 64,9213 64.9213
EUR ЦБ РФ 70,4591 70.4591

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.