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Жилкомплекс RED7

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Бизнес — 2 Марта 2020, 21:08

Садовое кольцо, где расположился одно из необычных и оригинальных зданий жилкомплекса RED7 сегодня является наиболее престижным районом. Здесь любой желающий сможет приобрести премиальные апартаменты с великолепной отделкой и другими достоинствами. Архитектура комплекса создана всемирной известным голландским архитектурным бюро MVRDV. Это ее первый проект, который был осуществлен в России. Проектированием бюро занимается с далеких девяностых. За пройденные годы было разработано огромное количество проектов прогрессивной архитектуры в Китае, Японии, США, Испании, Дании, Франции и на ее родине - Голландии. В процессе разработки архитектуры комплекса RED7 были использованы элементы сталинской эпохи и русского авангарда. Комплекс создает иллюзию далекого будущего. 

Наш веб-сайт https://dom-red7.ru/ полностью посвящен RED7 и предоставляет желающим консультационные услуги. Специалисты сервиса помогут выбрать апартаменты, предоставят необходимую информацию и ознакомят с ценами. Сейчас в продаже 289 апартаментов. Каждая из них имеет дизайнерскую отделку и выглядит просто великолепно. На территории есть подземная парковка с общей площадью 3500 квадратов, рассчитанная на 384 машиномест. Этажность комплекса варьируется в диапазоне 16-19. Также в помещении имеется свой фитнес-центр. Удобное месторасположение и транспортные развязки являются дополнительным преимуществом RED7. 

Сегодня жить на Садовом стремится каждый. Это является прекрасной возможностью пользоваться преимуществами столичного центра. Расстояние до Кремля отсюда составляет около 2.4 км. Легко можно дойти пешком до медицинских учреждений, престижных университетов, школ или же знаменитых музеев. Апартаменты доступны покупателям в четырех стилях отделки. До 20 процентов апартаментов имеют свои террасы и балконы. А 60 процентов из них являются видовыми. Высота потолков таких апартаментов варьируется в диапазоне3.2-6.4 м. Высота оконных проемов сосдавляет 2.1-6. 4 м. Площадь апартаментов варьируется в диапазоне 26-150 м. 

Особо развита инфраструктура комплекса. В нее входят фитнес-центр мирового уровня, площадь которой достигает 3500 квадратов. В центре есть полноразмерный 25-метровый бассейн. Также в инфраструктуру входит два ресторана, которые принадлежат известным рестораторам. Предусмотрено в комплексе кафе вместе с супермаркетом премиального уровня, комнаты для детских игр, коворкинг, разные магазины, сигарная комната и кинотеатр. Будущим жильцам будут доступны все сопутствующие перечисленным объектам сервисы.

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