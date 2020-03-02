Шаровые опоры

Каждому водителю известно, что для крепления передних опор авто используется шаровая опора. Однако не каждый сталкивался с необходимостью ее замены, поэтому даже представить себе не может, как выглядит данная деталь. Конструктивна, она является одной из главнейших элементов всей ходовой части. А выполняет она две функции. Она держит колесо, одновременно поворачиваясь на конкретный угол. Это позволяет управлять авто. Данный узел объединяет две группы элементов. С одного конца он имеет резьбовую окантовку, а с другого - шарообразную сферу. Кроме этого конструкция дополняется пыльником и прокладкой.

Устанавливается шаровая опора

на рулевой кулак. Узел гарантирует подвижность. Также он обеспечивает корректную работу всего рулевого механизма. Для изготовления детали используются высококачественные материалы, обладающие огромным запасом прочности. Это значительно увеличивает эксплуатационный срок детали. Шаровая выдерживает даже некачественные отечественные дороги. Хотя, в случае разрушения пыльника шаровой, внутри скапливается влага и пыль. Они ускоряют износ, поэтому деталь быстро портится. Климатические условия также действуют на шаровую, вызывая ее отказ. Для определения состояния детали учитываются разные признаки. Например, подвеска постоянно издает странные звуки. На неровных дорогах они более заметны. Об износе детали говорит и скрип, появляющийся зимой. Этот скрип вызван проникновением влаги внутрь шаровой и ее замерзанием. Одним словом, поломку данной детали можно заметить только на слух.

Стоимость такой детали зависит от разных критериев. Прежде всего производители учитывают качество использованных материалов. Также стоимость меняется в зависимости от имени производителя или же от отдаленности производственных мощностей. Наш онлайн-магазин предлагает наиболее оптимальные по всей Украине цены на шаровые. Такая ценовая политика достигается благодаря сотрудничеству непосредственно с прямыми, проверенными поставщиками, офисы которых расположены за рубежом. Онлайн-магазин не пользуется услугами посредников и третьих лиц. Все это в целом позволяет сохранять стабильно низкие цены.

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