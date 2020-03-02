Кому необходимо страхование гражданской ответственности?





Страхование гражданской ответственности позволит избежать финансовых проблем при возникновении форс-мажорных обстоятельств, компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам. К ущербу в данном случае можно отнести причинение вреда здоровью, имуществу.

Полис гражданской ответственности защитит материальную базу собственника, арендатора, владельца предприятия, который своей деятельностью может причинить вред здоровью, жизни сотрудников. Законодательство РФ предусматривает компенсацию убытков потерпевшим. Сумма возмещения может оказаться для фирмы непосильной, стать причиной банкротства предприятия. Чтобы этого не произошло, стоит застраховать гражданскую ответственность перед третьими лицами.

Кому необходим полис страхования гражданской ответственности? Что прописывается в договоре?

Стоит отметить, что не все виды деятельности подлежат добровольному страхованию, некоторые из них страхуются в обязательном порядке. Компания АИГ, функционирующая на рынке страхования довольно долгий промежуток времени, осуществляет как добровольное, так и обязательное страхование клиентов, в число которых входят:

владельцы опасных объектов (буровые работы, перевозка опасных грузов, объекты использования атомной энергии, сильнодействующих ядов);

авиаперевозчики;

арендаторы и собственники зданий;

таможенные представители.

В пакете предложений различные полисы, наиболее подходящие для того или иного вида деятельности.

Страховая компания возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, в ходе внезапного, ненамеренного аварийного события. Если же страхователь нарушил закон, совершил умышленное действие, которое привело к негативным последствиям, никаких страховых выплат не произойдёт.

Договор страхования заключается на основе анкеты, в которой отображена вся необходимая информация о клиенте. Для точного определения степени риска предприятия, страховщику могут понадобиться и дополнительные сведения об используемых вредных веществах, близости к водоемам, населенным пунктам, квалификации сотрудников.

Потерпевшими, которым в ходе наступления несчастного случая выплачивается материальное возмещение, могут быть как физические, так и юридические лица. Возмещаются убытки, возникшие в ходе повреждения имущества, упущения выгоды, нанесение вреда здоровью, жизни. Страхователю компенсируются затраты, связанные с ликвидацией аварии и её последствий, судебными разбирательствами.

Сумма страхования может устанавливаться как по одному убытку, так и по группе. Страховщик, в свою очередь, ведет контроль за деятельностью предприятия, предлагает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения страховых случаев.

Компания AIG работает во всех сферах экономики, осуществляет деятельность по всему миру, гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, выдачу страхового полиса нескольких видов ответственности.