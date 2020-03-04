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ПТС-автоломбард – быстрое решение финансовых проблем

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Бизнес — 4 Марта 2020, 18:33

Наверное, у каждого бывали в жизни случаи, когда деньги нужны очень срочно. Не важно, на какие цели: образование, подарок, путешествие, лечение, внесение платежей по текущим кредитам и ипотеке. Где искать решение? Банк – долго, требуют справку о доходах, поручителей. МФО – дорого, процентная ставка зашкаливает. Занять у друзей или родственников – есть риск испортить отношения. Если вам срочно нужна крупная сумма, обращайтесь в компанию ПТС-автоломбард. Здесь выдают выгодные займы под залог транспортных средств и специализированной техники.

Условия предоставления займов

Для получения денег в автоломбарде вам потребуется только транспортное средство и документы на него. В качестве залога принимают:

· импортные и отечественные авто разных марок и моделей;

· водный транспорт (катера, гидроциклы, яхты);

· сельскохозяйственная техника;

· коммерческий транспорт;

· спецтехнику (погрузчики, автокраны);

· мототехнику (скутер, квадроцикл, мотоцикл).

Минимальная сумма – 50 тыс. рублей. Максимальная – 10 млн. рублей. Реальная зависит от состояния, технических характеристик, комплектации и рыночной стоимости заложенного имущества.

Документы для заключения сделки

Чтобы получить денежные средства, не придется искать дополнительные справки. Деньги выдаются без поручителей. Неудовлетворительная кредитная история? Тоже не проблема. Для заключения сделки понадобятся такие документы:

· личный паспорт;

· свидетельство о регистрации ТС;

· паспорт ТС;

· генеральная доверенность (при необходимости).

Процедура оформления документов и заключения сделки занимает не более 40-ка минут, после вы сможете получить полную сумму на кассе наличными или переводом на карту любого банка.

Плюсы сотрудничества с ПТС-автоломбард

Процентная ставка – от 3% под залог машины или от 4% под залог ПТС. Заложенные автомобили хранятся на охраняемой стоянке под круглосуточным видеонаблюдением. Процент одобрения – 95%. Сотрудничество осуществляется строго по договору, составленному в соответствии с требованиями ФЗ 353. Если не успеваете внести платеж или погасить задолженность своевременно, продлите срок, заказав услугу бесплатной пролонгации. За досрочное погашение не предусмотрены никакие штрафы и комиссии. Функционирует выездной офис. Специалисты готовы предоставить экспертную консультацию по любому вопросу.



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