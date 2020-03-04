Как устранить отеки быстро и безопасно – несколько советов от специалистов Поликлиника.ру

Вечерами даже самая удобная обувь начинает «врезается» в ноги, на теле остаются явные следы от поясов, резинок и белья, а кольца снимаются с трудом? Эти признаки свидетельствуют о том, что вы, вероятно, страдаете от отеков: лишняя жидкость задерживается в организме и создает дополнительную нагрузку. Отеки возникают не из-за употребления воды, а потому, что выделительная система не справляется с избавлением от ее излишков. Проблемы с почками, сердцем, сосудами и щитовидной железой, неумеренное потребление соленого и сладкого, сидячий или малоподвижный образ жизни, стоячая работа – все это, по мнению врачей медцентра Поликлиника.ру, может приводить к задержке жидкости в организме.

Как только вы заметили, что у вас стали появляться отеки, стоит записаться на прием к терапевту. Он назначит необходимые исследования или направит к профильным специалистам, например, в Поликлинику.ру на Красных Воротах (кардиологу, урологу, аллергологу, нефрологу, эндокринологу).

Также стоит прислушаться к врачебным рекомендациям, которые направлены на снижение и профилактику застоя жидкости в организме:

1. Если речь идет об отеках под глазами, то следует применять специальный крем с противоотечным эффектом. Хорошие результаты дает лимфодренажный массаж — он усиливает локальную микроциркуляцию. Кстати, эти процедуры показаны не только для лица, но и для всего тела. Специалисты Поликлиники.ру рекомендуют также делать маски из тертого картофеля или зеленого чая. Также можно замораживать кубики льда из травяных настоев и протирать ими лицо.

2. Придерживайтесь строгих правил употребления пищи и воды перед сном. Соблюдайте минимум 3-часовой промежуток между последним приемом пищи и ночным отдыхом. Это же касается и воды. Об алкоголе и соленых продуктах на ужин также стоит забыть, если вы не хотите на следующий день страдать от отечности.

3. После вечернего застолья или дней, когда вы употребляете слишком много воды и соленой пищи, 5-7 рекомендуется попить отвары из боярышника, тмина, шиповника, мочегонных трав, брусничный, зеленый чай либо компот из сухофруктов – они обладают щадящим мочегонным действием.

4. Для уменьшения отеков и предупреждения застоя жидкости чрезвычайно важна диета и рацион питания – минимизируйте не только соленые и жирные продукты, но и сладости, соусы и заправки, хлебобулочные (с глютеном) и молочные продукты, красное мясо.

5. Принимайте контрастный душ или ванну, добавляя в воду температуры 37-38°300 граммов морской соли. За полчаса, проведенные в такой ванной, легко «потерять» до полулитра лишней жидкости. Пить за 2 часа до и после процедуры нельзя.

6. Выполняйте физические упражнения для улучшения лимфо- и кровообращения, например, «Перевернутый жук». Для этого лягте на спину, поднимите руки и ноги вертикально и потрясите ими в воздухе около 1 минуты.

Эти простые способы помогут устранить отеки быстро, просто и безопасно для здоровья. Для индивидуальной консультации можно записаться на прием к специалистам Поликлиники.ру. Отзывы о работе врачей вы можете почитать на сайте медцентра.