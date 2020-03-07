07
марта 2020
суббота
 
Главная  /  Бизнес  /  Онлайн-займы

Онлайн-займы

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 7 Марта 2020, 10:47

Деньги современному человеку нужны везде. Без них невозможно решение обычных бытовых проблем. Однако нужда в финансах растет во время непредвиденных обстоятельств. Это может быть ДТП или же какая-нибудь болезнь, когда без лечения просто не обойтись. Многие трудоустроенные граждане не могут распределить зарплату так, чтобы ее хватило до конца месяца. Им также необходима срочная финансовая помощь. Когда наступает безвыходная ситуация, мы вынуждены искать пути выхода. Некоторые предпочитают просить в долг, а другие обращаются в банковские организации. Любой из перечисленных вариантов связан с определенными проблемами. Прося финансовую поддержку у родственников или же знакомых, вы рискуете получить отказ. Сегодня, даже если у человека есть какие-либо сбережения, он старается не давать в долг, чтобы застраховаться от непредвиденных случаев.

Кредитная политика банковских организаций отличается своей строгостью. Обращаясь в банковский филиал, необходимо выполнить обязательные формальные процедуры. Прежде всего вам придется собирать огромную кипу документации, доказывать кредит-офицеру свою финансовую состоятельность, предоставлять залоговое имущество, искать поручителей и т.д. Даже если вам удастся выполнить все условия, придется ждать одобрения кредита неделями. Вполне возможно, что даже в случае предоставления всей необходимой документации вы получите отказ. Поэтому следует искать другие пути кредитования.

Одним из таких путей является обращение в МФО. Эти организации предоставляют кредиты в онлайн-режиме, не требуя от заемщиков даже визита в свои офисы. Любой желающий сможет оформить онлайн-заем, сидя за своим ПК или же через гаджет. Это позволяет получить требуемую сумму в минимальные сроки. Речь идет о считанных минутах. При этом микрофинансовые организации не требуют от заемщиков вышеупомянутой документации, поручителей или же залоговое имущество. Единственной проблемой является правильный выбор МФО. Сегодня на рынке оперирует огромное количество микрофинансовых организаций. Каждая из них имеет свои процентные ставки и условия предоставления займов. Поэтому нужно внимательно изучить все эти условия и только после тщательного анализа принимать конкретное решение. В противном случае вас могут просто разорить.

Данный агрегатор микрозаймов представляет собой площадку, на которой представлен обзор наиболее честных и добросовестных сервисов микрозаймов. Здесь любой желающий сможет воспользоваться выгодными предложениями по займам. На официальном веб-ресурсе сервиса также представлен рейтинг МФО. Он поможет неосведомленному пользователю ознакомиться с предложениями разных организаций, сравнить их между собой и принять правильное решение. Только так вы сможете избежать лишних расходов на искусственно завышенные проценты, а также своевременно покрыть задолженность.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +12 +14
вечером +6 +8 ночью +6 +8
Котировки
USD ЦБ РФ 67,5175 1.3321
EUR ЦБ РФ 75,8424 2.1582

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.