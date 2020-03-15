Вы не выполняете «домашнего задания»

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Марта 2020, 16:12
В наш век и в наши дни во многих организациях рассчитывают на то, что меньшее количество сотрудников будет выполнять больший объем работ. А поскольку ответственность
каждого отдельного работника повышается, менеджеры должны относиться к ним соответственно. Точно также и сотрудники должны быть готовы взвалить на плечи большую ответственность и постоянно трудиться на должном уровне эффективности. Частично эта ответственность заключается в том, чтобы знать больше, чем необходимо в рамках своих должностных обязанностей, и предлагать больше, чем от вас требуется. Иными словами, надо продемонстрировать, что на вас можно положиться и что вы выполняете свою работу лучше, чем от вас ожидают. Тогда менеджер будет вам полностью доверять, и это сделает вас одним из первых кандидатов на повышение по службе. Как минимум, в теории. Однако вы так никогда не узнаете, насколько эта теория верна на практике, если ограничитесь только своими должностными обязанностями, даже если будете исполнять их на 100% эффективно.
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