21марта 2020
суббота
|
Переход на более спокойную, но низкооплачиваемую работу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 21 Марта 2020, 13:07
Независимо от конкретной причины переход к более спокойной и низкооплачиваемой деятельности требует серьезного обдумывания, планирования и немалой смелости. Если вам в голову пришла такая мысль, прежде всего ответьте на следующие вопросы:
• Почему вы решили перейти на другую работу на таких условиях?
• Вас привлекает новое или вы хотите избавиться от чего-то, что вас перестало интересовать?
• Каково ваше финансовое положение— как нынешнее, так и в долгосрочной перспективе?
• В соответствии с какими основными ценностями вы хотели бы существовать в своей новой жизни?
• Можете ли рассчитывать на поддержку людей, разделяющих ваше желание сменить работу?
• Что бы вы хотели сохранить, от чего полностью избавиться и чего иметь больше или меньше?
ЕСЛИ я перейду на более спокойную, но низкооплачиваемую работу, будет ли это означать крах моей карьеры?
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -2 -4 ночью -5 -7
Котировки
Партнеры