Рекламное агентство Medor

Профессиональная команда рекламного агентства, предоставляющего полный цикл услуг ежедневно трудится во благо бизнеса своей клиентуры. Агентство имеет разветвленную сеть представительств в 23-х российских городах. Созданы лучшие отделы по распространению рекламной продукции. Только здесь заказчики могут получать полный фотоотчет всей проделанной работы. А отдел медиабаинга агентства занимается оперативными закупками рекламных площадок с учетом потребностей клиента. Отдел креитива выполняет нейминг и брендинг компаний. Разработкой веб-сайтов, их продвижение, баннерной и контекстной рекламы занимается отдел интернет-рекламы. Специалисты агентства гарантируют более чем 250 тысячный поток целевых посетителей на веб-сайты своих заказчиков. С клиентурой отдельно работает семь подразделений компании. Здесь реализуются максимально удобные для клиентуры рекламные проекты с единой точкой входа для заказчика. Называется такая точка персональным менеджером.

Поэтому

Medor предоставляет своей клиентской аудитории действенные инструменты по продвижению в бизнес-среде и достижению поставленных задач. Благодаря услугам агентства расширяются возможности рекламирования товаров или же услуг, достигается максимальный охват аудитории. Здесь можно заказать комплексные рекламные компании с размещением рекламных материалов на абсолютно все носители. С учетом поставленных заказчиком задач сотрудники подбирают оптимальные решения по размещению рекламной информации. Они помогут в оптимизации бюджетных средств, добиваясь при этом максимально высокого уровня показателей отдачи.

В Medor можно заказать рекламу в интернет-пространстве. Высококвалифицированные специалисты компании занимаются созданием веб-сайтов, продвижением в соц. сетях, баннерной или же контекстной рекламой. Также отдельно предоставляется услуга продвижения веб-ресурсов. Особым эффектом отличаются рекламные кампании, проведенные в соц. сетях, которые также можно заказать в агентстве. Профессионалы занимаются управлением репутацией в сети. Они организовывают электронную рассылку. Здесь же можно заказать рекламную кампанию в СМИ. Данная услуга подразумевает рекламирование продукции и сервисов на федеральных и тематических телеканалах, печатных СМИ или же радио.

Агентство имеет свою дизайн-студию, занимающуюся выпуском буклетов, блокнотов, каталогов, календарей, упаковки и полиграфии. Здесь же создается дизайн носителей наружной рекламы и выставочных стендов, разрабатывается фирменный стиль брендов. В типографии агентства выполняется офсетная, ролевая и цифровая печать. Можно заказать печать газе, упаковки, пакетов, каталогов, папок, листовок или же календарей. Среди других услуг Medor следует выделить рекламу на автотранспортных средствах. Называется такая услуга брендированием городского транспорта. Рекламные материалы можно разместить внутри салонов. Также для подобных целей может быть использован корпоративный транспорт. Рекламные баннеры размещаются в метро, поездах, пригородных электричках или же на вокзалах. Отдельно можно заказать брендирование маршруток.