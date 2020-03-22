22марта 2020
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Как следует оценивать эффективность прямой почтовой рассылки — по показателю отклика или по объемам продаж?
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Бизнес — 22 Марта 2020, 10:52
В конечном итоге главным показателем эффективности любой маркетинговой кампании, несомненно, является увеличение объема сбыта. Однако прямая почтовая рассылка сама по себе, в изоляции, к увеличению продаж не приведет. Объем продаж зависит от стратегии ценообразования, от качества продуктов, от эффективности труда торгового персонала, от уровня обслуживания потребителей, от деятельности конкурентов и еще от целого ряда факторов. Следовательно, необходимо оценивать результативность прямой почтовой рассылки на основе того, насколько успешно она выполняет свое конкретное предназначение.
Я знаю, что половина денег, выделенных мной на рекламу, тратится впустую, но я никакие могу определить, КЭКЭЯ ИМеННО. ДжонУонамейквр
Наметьте целевые уровни ответной реакции
Тут надо помнить о следующих фактах.
• Нормой по отрасли в целом считается очень невысокий показатель — 1-2%.
• Уровень отклика по регионам в 5% считается высоким.
• 06 уровнях ответной реакции в 10-20% сообщают только те компании, которые успешно интегрировали разные формы маркетинговых коммуникаций в единую программу.
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