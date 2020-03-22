Максимально точно определите свой целевой рынок

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Марта 2020, 10:53
Прежде всего ответьте на вопрос: вы хотите охватить всех своих нынешних и потенциальных потребителей или нацелены только на конкретные потребительские группы? Как известно, прямой маркетинг является чрезвычайно точным инструментом; кампания данного типа может быть нацелена и на одно лицо, от которого зависит решение о покупке, и на тысячи потенциальных пользователей продуктов. Чем точнее определена ваша цель, тем выше показатель ответной реакции.
Объедините кампанию с другими видами маркетинговой деятельности
Кампании прямого маркетинга можно проводить в любое время. Однако их эффективность будет несравненно выше, если эти мероприятия сочетать по времени и прочим характеристикам с другими направлениями маркетинговой деятельности: отраслевыми выставками, рекламными кампаниями или телемаркетингом. В этом случае общая степень осведомленности существующих и потенциальных потребителей будет намного выше. Иными словами, нужно подкреплять другими формами коммуникации маркетинга.
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