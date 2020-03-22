Тестируйте кампании

22марта 2020
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Марта 2020, 10:53
Чтобы обеспечить успех кампании, прежде чем выделять и расходовать ресурсы на полномасштабное мероприятие, протестируйте его на отдельном ограниченном сегменте рынка. Вы можете протестировать такие важные компоненты:
• предложение;
• креативный подход;
• целевую аудиторию;
• механизм реагирования;
• частоту и выбор времени;
• степень интеграции с другими коммуникативными программами.
Улучшайте рассылочные списки
Точный и подробный адресный список для прямой почтовой рассылки — залог успеха. На базовом уровне такой список включает фамилии, адреса, должности и номера телефонов существующих или потенциальных потребителей. Но базовый рассылочный список можно улучшить и дополнить, включив в него данные о моделях покупательского поведения, стиле жизни и о множестве других факторах, после чего картина будет намного более полной и всеобъемлющей.
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