Квест комнаты

Участников нового квеста Гарри, в котором события развиваются в Школе чародейства и Волшебства, ждут незабываемые впечатления. Они смогут поучаствовать в путешествии по вселенной Гарри. Они станут учениками именитого героя, проходя при этом все этапы для поступления в учебное заведение, в котором обучают волшебству и чародейству. Сценарий квеста полностью копирует сюжет Поттера и особенно понравится почитателям этого произведения. Перед отправкой в школу, вам удастся посетить Гринготтс Банк и прогуливаясь по Косой аллее приобрести всю необходимую для школы атрибутику. Слушая урок зельеварения, вы сумеете воспользоваться услугами профессора, способного создать зелье удачи. Сюжет фильма вам напомнят многочисленные комнаты, в каждой из которых царит дух волшебства.

Такой магический и фантастический квест

создан с использованием невероятных спецэффектов, волшебных декораций и магических элементов. Вы сможете полностью погрузиться в волшебный мир и насладиться незабываемыми эмоциями. Компания также занимается организацией детских праздников с использованием красочных декораций, благодаря которым малыши смогут погрузиться в мир любимых книг или же мультфильмов. Там их ожидает встреча с любимыми персонажами. Кроме этого здесь можно заказать организацию тимбилдинга или же корпоратива. Команды будут совместно разгадывать головоломки и преодолевать препятствия. Это очень помогает в деле сплочения рабочего коллектива и перезагрузке мозгов.

Люди, желающие зарядиться позитивом, освободиться от проблем, вернуться в детство и насладиться яркими впечатлениями непременно должны воспользоваться подобной возможностью. А предлагает такую услугу Wonder Quest. Компания расположена в столице. Здесь любой желающий сможет принять участие в квестах, которые заключаются в разгадывании головоломок разной тематики. Подобные развлечения особенно хороши для тренировок памяти, развития мышления, логики или же концентрации внимания. Кроме этого они используются для проверки лидерских качеств, определения командных способностей игрока и развития уверенности в себе. Дети, которые принимают участие в подобных мероприятиях отвлекаются от гаджетов и становятся более адекватными.

Квест является прекрасной возможностью празднования дня рождения. Для детей Wonder Quest предлагает богатый спектр тематик. Малыши могут примерить на себя образ ковбоя и отправиться на Дикий Запад. Очень популярна ига в Джуманджи. Нравится детям и роль великого мага, который варит суперзелье. Прохождение лазерного лабиринта и выполнение важной миссии тоже очень ответственная и интересная задача для каждого малыша. Еще один квест посвящен захватывающим приключениям, которые ожидают детей под водами Антарктиды. Любители детективной тематики могут поучаствовать в квесте, который предполагает игру в детектива, раскрывающего преступления. Благодаря квесту малыши смогут даже отправиться на космическую станцию, разгадывая ее тайну.