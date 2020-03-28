Благодаря современной пластической хирургии люди могут воспользоваться отличной возможностью безопасного избавления от дефектов эстетического характера. Она помогает в омолаживании не только лица но и всего тела. Сейчас данной направление медицины является наиболее динамично развивающимся и перспективным. Хирурги успешно используют передовые технологические достижения, революционные методики и инновационное оборудование. Усилия этих специалистов приводят к невероятным результатам. Поэтому все больше людей обращается в специализированные клиники пластической хирургии.

Одной из наиболее успешных клиник в данном направлении является Время Красоты

, в котором работают высококвалифицированные специалисты. Они выполняют коррекцию любой сложности. Огромный опыт практической работы позволяет медикам клиник добиваться потрясающих результатов. Каждый пациент обретает здесь идеальную внешность. В клинике практикуется лицевая пластика, подразумевающая коррекцию внешности. Результат после подобного вмешательства сохраняется до 15 лет. Маммопластика подразумевает коррекцию молочных желез. С ее помощью возможно изменение размера или же формы.

Абдоминопластикой называется коррекция живота. Такая процедура позволяет удалить растяжки кожи и ее дряблость. А ринопластика используется для изменения размеров и формы носа. Специалисты клиники без труда выправят искривленные перегородки. Еще одна услуга, которую можно заказать в клинике - это отопластика. Она используется для исправления разных дефектов, в том числе лопоухости и форм ушей. Белфоропластика подразумевает изменение разреза или же формы глаз. Липофилингом называется пластическая операция, подразумевающая наращение недостающего объема на теле путем пересадки биоматериала с другого участка. Эти и другие услуги легко можно заказать в клинике.

Кроме этого Время Красоты предлагает заинтересованным посетителям ряд услуг по инъекционной, аппаратной и эстетической косметологии. Здесь проводятся процедуры восковой эпиляции, маски, обертывания или же мезонити. Косметология позволяет решать разные проблемы внешности. В данной сфере постоянно появляются инновационные технологические, косметические и медикаментозные средства, которые помогают специалистам в деле быстрого устранения эстетических дефектов. Время Красоты активно внедряет такие новшества в повседневную практику, стремительно расширяя перечень услуг. Благодаря использованию передовых достижений косметологии медики центра добиваются непревзойденных результатов по омоложению лица и всего тела. Здесь успешно устраняются такие дефекты, как угри, стрии или же родинки.