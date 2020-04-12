12апреля 2020
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Запланируйте «быстрые победы»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Апреля 2020, 14:51
Теперь настало время спланировать несколько целей, которых можно
достичь быстро и без проблем, что поможет вам освоиться на новой должности и почувствовать себя «в своей тарелке». Достижение этих целей также ослабит давление, которое вы непременно испытываете, понимая, что на этом этапе все надо делать безупречно, чтобы создать позитивное впечатление. Так вы поможете самому себе начать процесс формирования хороших взаимоотношений с новой командой. К «быстрым победам» можно отнести ознакомление с системами и способами работы, используемыми во вверенном вам подразделении, особенно если вы пришли трудиться в новую компанию (например, с системой локальной электронной почты), обсуждение текущих дел с линейными менеджерами, организацию встреч с поставщиками или клиентами (как внешними, так и внутренними) для личного знакомства с ними. Нелишним будет пригласить членов своей команды на обед в кафе или ресторан.
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