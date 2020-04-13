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Распространенные причины выпадения волос
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 13 Апреля 2020, 12:35
Ухудшение состояния волос существенно влияет не только на внешность человека, но и на его психоэмоциональное состояние. Существует множество причин выпадения волос. Рассмотрим их в этой статье.
Факторы риска
Выпадение волос объясняется:
Также волосы выпадают вследствие неправильного ухода (частого использования утюжков, плоек, фена, агрессивных шампуней, кондиционеров, лаков, муссов, гелей).
Диагностика, которая в случае необходимости назначается профильным специалистом, включает лабораторные исследования крови, оценку минерального статуса волос, анализы на наличие сопутствующих инфекций.
Лечение и профилактика
Для устранения описываемой проблемы и недопущения ее повторного появления рекомендуется:
В случаях, когда ни один из методов не привел к устранению проблемы, проводится пересадка (трансплантация) волос.
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