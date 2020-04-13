Распространенные причины выпадения волос

Ухудшение состояния волос существенно влияет не только на внешность человека, но и на его психоэмоциональное состояние. Существует множество причин выпадения волос. Рассмотрим их в этой статье.

Факторы риска

Выпадение волос объясняется:

Негативным влиянием радиации (излучения).

Прохождением курсов химиотерапии.

Длительным использованием различных медикаментов (антикоагулянтов, цитостатиков, противосудорожных, других средств).

Гормональными сбоями.

Кровопотерями.

Стрессовыми перегрузками.

Тяжелым течением инфекционных (грибковых, бактериальных, вирусных) недугов.

Перенесенными операциями.

Аутоиммунными заболеваниями.

Несбалансированностью рациона питания (диетами, голоданием, которые приводят к витаминному, минеральному дефициту). В частности, крайне на состояние волос крайне неблагоприятно влияет дефицит цинка, восполнить который помогает биологически активный комплекс Now Foods цинк 50 мг (250 таблеток).

Осложнениями хронических болезней (гипертиреоза, системной красной волчанки, псориаза, гепатита, ревматоидного артрита).

Также волосы выпадают вследствие неправильного ухода (частого использования утюжков, плоек, фена, агрессивных шампуней, кондиционеров, лаков, муссов, гелей).

Диагностика, которая в случае необходимости назначается профильным специалистом, включает лабораторные исследования крови, оценку минерального статуса волос, анализы на наличие сопутствующих инфекций.

Лечение и профилактика

Для устранения описываемой проблемы и недопущения ее повторного появления рекомендуется:

Нормализовать режим нагрузок, отдыха, повысить стрессоустойчивость.

Переориентироваться на здоровое питание, предусматривающее получение организмом всех требующихся веществ. Помимо богатых питательными веществами продуктов целесообразно включать в рацион питания биологически активные добавки Now Foods: https://transferfaktory.ru/now-foods

Использовать специализированные препараты и средства, предписанные врачом (таблетированные препараты, лосьоны, кремы, шампуни, маски, масла).

Проводить массаж кожи головы.

Организовать эффективную терапию сопутствующих заболеваний.

Отказаться курения, потребления спиртных напитков, других вредных привычек.

В случаях, когда ни один из методов не привел к устранению проблемы, проводится пересадка (трансплантация) волос.