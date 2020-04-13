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Распространенные причины выпадения волос

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Бизнес — 13 Апреля 2020, 12:35

Ухудшение состояния волос существенно влияет не только на внешность человека, но и на его психоэмоциональное состояние. Существует множество причин выпадения волос. Рассмотрим их в этой статье.

Факторы риска

Выпадение волос объясняется:

  • Негативным влиянием радиации (излучения).
  • Прохождением курсов химиотерапии.
  • Длительным использованием различных медикаментов (антикоагулянтов, цитостатиков, противосудорожных, других средств).
  • Гормональными сбоями.
  • Кровопотерями.
  • Стрессовыми перегрузками.
  • Тяжелым течением инфекционных (грибковых, бактериальных, вирусных) недугов.
  • Перенесенными операциями.
  • Аутоиммунными заболеваниями.
  • Несбалансированностью рациона питания (диетами, голоданием, которые приводят к витаминному, минеральному дефициту). В частности, крайне на состояние волос крайне неблагоприятно влияет дефицит цинка, восполнить который помогает биологически активный комплекс Now Foods цинк 50 мг (250 таблеток).
  • Осложнениями хронических болезней (гипертиреоза, системной красной волчанки, псориаза, гепатита, ревматоидного артрита).

Также волосы выпадают вследствие неправильного ухода (частого использования утюжков, плоек, фена, агрессивных шампуней, кондиционеров, лаков, муссов, гелей).

Диагностика, которая в случае необходимости назначается профильным специалистом, включает лабораторные исследования крови, оценку минерального статуса волос, анализы на наличие сопутствующих инфекций.

Лечение и профилактика

Для устранения описываемой проблемы и недопущения ее повторного появления рекомендуется:

  • Нормализовать режим нагрузок, отдыха, повысить стрессоустойчивость.
  • Переориентироваться на здоровое питание, предусматривающее получение организмом всех требующихся веществ. Помимо богатых питательными веществами продуктов целесообразно включать в рацион питания биологически активные добавки Now Foods: https://transferfaktory.ru/now-foods
  • Использовать специализированные препараты и средства, предписанные врачом (таблетированные препараты, лосьоны, кремы, шампуни, маски, масла).
  • Проводить массаж кожи головы.
  • Организовать эффективную терапию сопутствующих заболеваний.
  • Отказаться курения, потребления спиртных напитков, других вредных привычек.

В случаях, когда ни один из методов не привел к устранению проблемы, проводится пересадка (трансплантация) волос.



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