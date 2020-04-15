Изготовление стекла под заказ

СтеклоКом является компанией с более чем 25-летней историей производства стекольной продукции, пользующейся сегодня огромным спросом на отечественном рынке. А начиналось все с небольшой производственной мастерской, которая занималась обработкой оконного стекла. Сегодня заказчиками зеркальной мастерской являются компании, занимающиеся производством мебельных изделий, студии, разрабатывающие дизайн и проекты декорирования интерьера, другие зеркальные мастерские, не справляющиеся с большими объемами заказов, а также индивидуальные дизайнеры помещений или же архитекторы.

Часто стекольную продукцию в СтеклоКом

заказывают юридические или же физ. лица, которые выполняют отделку помещений самостоятельно. Клиентская база зеркальной мастерской, также как и перечень выполненных работ отличается особым разнообразием. Следовательно, здесь никогда не отказывают заказчикам. Профессиональная команда мастерской выполняет наиболее масштабные и сложные проекты с огромным энтузиазмом и полной отдачей. Аналогично относятся сотрудники СтеклоКом к небольшим заказам, предусматривающим резку всего-лишь одного зеркала.

Мастерская гордится доверием клиентуры. Здесь не подводят постоянных заказчиков, а также к тем, которые воспользовались услугами мастерской впервые. Многие становятся постоянными клиентами зеркальной мастерской после первого качественно выполненного заказа. Сегодня СтеклоКом предоставляет услуги резки стекла, полировки и резки кромки (евро-кромки, фацета), выпил прямоугольной и треугольной форм, закалку стекла для дверей, перегородок, столешниц, изготовление шаблонов, установку по заявленным заранее размерам, УФ-склейку стекла, производство зеркальной плитки, украшенной фацетом или же кромкой, производство стекольных душевых и перегородок, оклейку стекольных изделий пленкой Оракал, цифровую фотопечать на зеркальные и стекольные поверхности, сборку интерьерных конструкций и многое другое.

Такой огромный перечень услуг предоставляется заказчикам благодаря наличию разнообразного профессионального оборудования. С учетом многолетнего опыта работы с клиентурами и их запросов, команда мастерской сумела собрать наиболее оптимальный парк необходимых установок и машин. Сейчас материальная база СтеклоКом регулярно обновляется, дополняясь инновационными инструментами, с помощью которых возможна реализация наиболее сложных и смелых фантазий. Специалисты зеркальной мастерской работают и над срочными заказами. Кроме этого здесь можно заказать готовую продукцию. Доставка выполняется на специально оборудованном автотранспортном средстве. Благодаря наличию собственного автопарка, исключена порча зеркал или же стекла во время транспортировку. Доставка выполняется без малейших задержек. Разгружается товар на месте максимально аккуратно, без повреждений.