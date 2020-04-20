Расходный материал - самоклеящиеся термоэтикетки используется в термопринтерах этикеток. Различаются они по используемому материалу, диаметру втулки, длине намотки в рулонах и размерами. Сегодня самоклеящиеся термоэтикетки широко используются в производстве, логистике и торговле. Данный материал также применяют для маркирования документов или же различных товаров. С использованием термопечати на такие носители наносится разная графическая и текстовая информация, а также штрих-коды. Самоклеящиеся

используются в торговых сетях для маркировки различных товаров и продуктов.

Основной функцией подобных этикеток является подача информации о дате расфасовки, весовой характеристике и названия изделий. Производятся они в виде смотанных в рулонах на клейкой основе. Благодаря этому их очень удобно наносить на различные поверхности. Помещаются рулоны в печатающие принтеры, позволяя выполнять единичную товарную маркировку продукции. Термоэтикетки - это трехслойные изделия, лицевая поверхность которых имеет информативную нагрузку. Именно на такую поверхность принтером наносятся нужные данные.

Средний слой - это бумажная часть. Ее обратная поверхность смазана клеем и прикрывается защитной подложкой. Она отделяется специальным устройством в процессе выдачи товара покупателю. Существует несколько типов термоэтикеток. Например, ЭКО отличается незначительным эксплуатационным сроком. Данный тип чувствителен к изменению температуры и к воде. Термоэтикетки ТОП рассчитаны на более длительный эксплуатационный срок. Такой расходный материалы нейтрален к температурным перепадам и влажности. Поэтому допустимо использование в местах, где повышена концентрация влаги, в холодильно-морозильном оборудовании, а также в неотапливаемых складах.

Термоэтикетки ТОП защищены дополнительным слоем, препятствующим впитыванию масел и грязи. Отличаются они устойчивостью к небольшим механическим повреждениям. Термотрансферный тип устанавливается в принтерах, работающих по технологии термопечати на основании риббона. Так называется красящая лента. Точечное изображение наносится на подобный носитель под температуру 120°С. Поэтому печать осуществляется внутри корпуса принтера. При наклеивание на продукты питания, готовых к употреблению подобная маркировка исключает соприкосновение. Следовательно они абсолютно безопасны для человеческого здоровья. Различаются самоклеющася термоэтикетка по цветовому исполнению, внутреннему диаметру рулона, степени адгезии, количеству наклеек в каждом рулоне, длине втулки и т.д.