Капитал Евразийского фонда стабилизации и развития

превышает $8 млрд. Основан ЕФСР Россией, Таджикистаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Беларусью и Арменией в 2009 г. Ранее он назывался Антикризисным фондом ЕврАзЭС. Основной задачей создания фонда является преодоление различных негативных кризисных процессов и последствий. Фонд обеспечивает долгосрочную устойчивость и содействуют процессу интеграции экономик стран-участниц. Каждое государство-участник получает поддержку от фонда. Правительства получают финансовые кредиты для поддержания платежных балансов или же бюджетов.

Также выделяются инвестиционные кредиты странам-участникам или же компаниям, гранты для поощрения социальных программ правительств. Управляет средствами Фонда Евразийский банк, который совместно с иными международными финансовыми организациями определяет денежную политику Союза. Работает Фонд и с разными донорскими клубами. Фонд поддерживает развитие экономик стран-участников и заботиться об интеграции экономик этих государств. Он обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие каждого государства-участника, решая текущие финансовые проблемы.

Среди основных принципов работы ЕФСР следует выделить прозрачность деятельности на любой из стадий подготовки, а также дальнейшей реализации проектов или же программ. В процессе использования средств соблюдается полная подотчетность. Аудит отчетности выполняется независимой аудиторской организацией. Вся информация по операциям находится в общем доступе. Средства Фонда формируются в результате взносов государствами-участниками. Также бюджет пополняется путем поступлений от самого Фонда. Здесь действует схема возвратной основы. Суммарный вклад стран-участниц превышает $8 млрд. 10 процентов общей суммы внесено самим Фондом, а 90 процентов - в виде беспроцентных, необращаемых, простых векселей стран-участниц. С присоединением новых государств общая сумма будет увеличена.

Членские взносы Армении составляет один миллион долларов, Беларуси - 10 млн, Казахстана - 1 млрд, Кыргызстана - 1 млн долл., России - 7,5 млрд долл., а Таджикистана - 1 млн долл. С отчетностью и интересующей документацией пользователи смогут ознакомиться на официальном веб-сайте Фонда. Здесь же приводится актуальная информация о реализуемых проектах, грантах и закупках. Кроме этого заинтересованные читатели сумеют ознакомиться с разными публикациями, рассказывающими о деятельности Фонда в разных странах-участниках.