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Домашняя коллекция вина
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Бизнес — 25 Апреля 2020, 17:21
Вряд ли вина, которые вы держите дома, пусть даже очень дорогие, можно рассматривать как инвестицию, — скорее это некий атрибут статуса или деталь имиджа. Причина проста. Хранение винной коллекции в домашних условиях требует соблюдения правил.
Для длительного хранения необходим погреб, где происходит дозревание вина: в погребе должно быть темно, бутылки располагаются горизонтально, температура должна быть постоянной (одно из главных условий сохранения качества вина). Белые вина требуют температуры от 10 до 14°С, красные — от 14 до 16°С. Также необходимо поддерживать надлежащую влажность, в винном погребе она должна быть около 70%. При низкой влажности бутылочные пробки пересыхают, при слишком высокой — покрываются плесенью. Кроме того, в винном погребе не должно быть вибрации и посторонних запахов.
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