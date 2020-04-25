Своя коллекция вина за рубежом

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Бизнес — 25 Апреля 2020, 17:21
Если вдуматься, то вложение денег в вина мало отличается от вложения денег в ценные бумаги. Как из акций и облигаций составляется инвестиционный портфель, так и из элитных вин можно составить эксклюзивную коллекцию, которая со временем принесет вам солидный доход. Вам даже не придется вникать в тонкости виноделия: существует множество компаний, предлагающих услуги по составлению винных коллекций. Если вы планируете долгосрочную инвестицию, покупайте молодые вина элитных сортов. Они медленно растут в цене, зато абсолютно надежны.
Эксперты не рекомендуют работать с винами урожаев до 1980 года, потому что они уже достигли пика своей цены и вряд ли подорожают.
После того как ваша коллекция сформирована, надо отслеживать конъюнктуру на рынке и своевременно продавать вина, приблизившиеся к возрасту максимальной цены, покупая вместо них молодые и перспективные. Это можно делать самостоятельно, но лучше перепоручить компании, которая занимается вашей коллекцией, или специальному консультанту. Часто бывает так, что какой-то коллекционер или состоятельный гурман ищет то или иное вино какого-то определенного года. Когда его запрос поступает в посредническую компанию, занимающуюся хранением и обслуживанием винной коллекции, она оповещает инвестора и предпринимает по его указанию те или иные шаги.
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