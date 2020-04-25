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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Апреля 2020, 17:21
Список компаний-нешциантов можно найти, например, на сайте журнала Decanter (www.decanter.com). Профессионалы рекомендуют работать с Berry Bros. & Rudd, Farr Vintners, Fine & Rare Wines Ltd и Geerlings & Wade. На сайте Decanter вы можете “проиграть” всю ситуацию самостоятельно, составить свой виртуальный портфель и оценить потенциал доходности. Такой вид инвестирования позволяет учесть ваши индивидуальные пожелания. Кроме того, вы являетесь реальным владельцем винной коллекции и можете не бояться банкротства компании- негоцианта. Без вашего разрешения вино из коллекции продать невозможно.
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