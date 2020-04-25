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Что отличает инвестора в вино от гурмана?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Апреля 2020, 17:21
Инвестор рассматривает вино исключительно как объект инвестирования (а не как предмет гордости, которым приятно похвастаться перед гостями), поэтому он покупает, хранит и продает вино в одном и том же месте. Это позволяет избежать затрат на перевозку, организацию хранения, экспертизу и пр. (Соответствующие услуги предлагают разные компании, например bbr.com или vinfolio.com.)
Инвестор покупает вино ящиками (не бутылками), пусть это даже самое лучшее и дорогое вино.
Инвестор составляет винный портфель, в котором есть “голубые фишки”, а есть второй эшелон.
Как выбирать вино для инвестирования
1. Оцените динамику торговли этим вином, историю котировок в предыдущие годы, спрэд.
2. Изучите экспертные оценки. Крайне важно, чтобы оценки ведущих экспертов расходились не слишком сильно.
3. Далее обратите внимание на возраст вина. Как известно, вино имеет пиковую зрелость, когда его качество (и цена) достигает пика. Экспертные оценки этого периода также оказывают влияние на стоимость.
4. Сморите на марку вина, год урожая, регион происхождения. Ведь есть лучшие и худшие годы урожая. Например, бутылка Lafite Rothschild урожая 2008 года стоит 1590 евро, а то вино 2009 года — 13500 евро. Выше цена на вино урожаев, полученных в годы со знаменательными датами, например 2000 года.
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